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Deutsche Welle

Dağlık Karabağ barut fıçısı

Uluslararası toplum Ermenistan ve Azerbaycan arasında artan çatışmalardan rahatsız. Başta BM, ABD ve Rusya olmak üzere bir çok ülke taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

03 Nisan 2016 15:03


Ermenistan ve Azerbaycan sınırında çatışmalar alevlendi. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden ateşkes ilk kez bu kadar şiddetli çatışmalarla delindi. Bölgeden gelen son haberler devam eden çatışmalarda en az 30 askerin hayatını kaybettiği yönünde.

Uluslararası toplum Ermenistan ve Azerbaycan arasında tırmanan gerilimden rahatsız. Başta BM, ABD ve Rusya olmak üzere bir çok ülke taraflara ateşkes çağrısı yaptı. BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Emenistan ve Azerbaycan sınır hattında çatışmasızlık haline geri dönülmesi istenirken, Washington yönetimi Erivan ve Bakü'ye itidalli olma çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yaptığı yazılı açıklamada, 'derhal 1994'te varılan ateşkese geri dönülmesini istedi, sorunun askeri müdahaleyle çözülemeyeceğini vurguladı.

Moskova yönetimi adına Cumartesi günü açıklama yapan sözcü Dmitri Peskov da, Devlet Başkanı Putin'in ateşkes çağrısını iletti ve Putin'in bu iki ülke arasındaki gerilimi endişe verici bulduğunu kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de benzer bir çağrıda bulunarak silahların bir an önce susması gerektiğini söyledi. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerler dolayısıyla Başbakan Ahmet Davutoğlu da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak taziyelerini iletti.

Sorunun geçmişi

Dağlık Karabağ Savaşı 1988-1994 yılları arasında yaşanmış, savaş, Dağlık Karabağ bölgesi de dâhil Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgaliyle sonuçlanmıştı. Savaş sonrasında 200 bini Ermenistan'dan, 1 milyonu da Dağlık Karabağ'dan olmak üzere 1 milyon 200 bin Azeri bugünkü Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştı.

Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edildiği 5 Mayıs 1994 tarihinden bu yana soruna çare AGİT bünyesindeki Minsk Grubu içinde aranıyor. Minsk Grubu'nda yer alan ülkeler arasında Rusya, ABD, Almanya, Fransa ve Türkiye bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak Minsk Grubu'nun Salı günü bir araya geleceği duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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