Kelbecer, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 450 kilometre mesafede bulunuyor.

Azerbaycan hükümeti dağlık ve ormanlık arazilerden oluşan bu bölgeyi turizm merkezlerinden birine çevirmeyi planlıyor.

Yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, Ermenistan 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bir diğer bölge olan Laçin'i de 1 Aralık'a kadar geri vermesi öngörülüyor.