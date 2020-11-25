Azerbaycan hükümeti dağlık ve ormanlık arazilerden oluşan bu bölgeyi turizm merkezlerinden birine çevirmeyi planlıyor.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bir diğer bölge olan Laçin'i de 1 Aralık'a kadar geri vermesi öngörülüyor.