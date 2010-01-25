Dağlık Karabağ anlaşmasının önsözünde uzlaşı

T24 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorununu çözecek anlaşmanın önsözü konusunda uzlaştıklarını ve yeni öneriler hazırladıklarını söyledi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yaptıkları toplantı hakkında açıklamada bulunan Lavrov, taraflar arasında anlaşma belgesinin önsözü üzerinde bir uzlaşı olduğunu belirterek, "Belgenin önsözüyle ilgili genel bir ortak anlayış var. Önsöz Madrid ilkelerine bağlı olarak yeniden düzenlendi ve güncellendi" diye konuştu.



Belgenin bazı bölümlerinde hala uzlaşılamadığını kaydeden Lavrov, "Ancak taraflar yine de metin halinde üzerinde çalışılacak somut önerilerini, kendi somut yazımlarını hazırlayacaklar. Biz bunun eş başkanların gelecekteki çalışmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz. Devlet Başkanları bu konuda çalışmaya devam etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.



Lavrov, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya varmasının zaten beklenmediğini belirterek, "Karabağ zirvesinde alınan en önemli sonuç, ihtilaflı tarafların yenilenmiş Madrid ilkelerine dayalı olan ana anlaşmaya giriş metni yazmayı kabul etmeleri olmuştur. Her iki tarafın hazırlayıp ortaya koyacağı anlaşmaya giriş ön metninde neyi kabul edip neyi kabul etmeyecekleri açık bir şekilde dile getirilmiş olacak. Karabağ ihtilafı çözümü yolunda pürüz oluşturan noktaların madde madde sıralanacak olması bile şu aşamada başarı sayılır" dedi.

