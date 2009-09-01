Dağlıca'da şehit olan erin kardeşinden ilginç iddia!

Elazığ'da bir teğmenin hatası sonucu 4 askerin şehit olmasının yankıları devam ederken, Dağlıca'da şehit olan erin kardeşi dava açınça tehdit edildiklerini iddia etti.



Newsweek'in haberine göre, Dağlıca Karakolu'na yapılan baskında şehit düşen Selçuk Gürdal'ın ağabeyi Celalettin Gürdal, olayda sorumlulukları olan komutanlar hakkında suç duyusunda bulununca tehditler aldığını söylüyor. Gürdal, "Gizli numaralı telefonlardan sürekli tehditler aldım. Babam, yaşadığımız Afyonkarahisar'ın ileri gelenleri tarafından uyarıldı. "Söyle oğluna, devletle uğraşmasın" demişler. Halen uzman çavuş olan ağabeyim, komutanı tarafından azarlandı. Mecburen davayı geri çekmek zorunda kaldık." diyor.



Elazığ Karakoçan'da 17 Ağustos'ta 4 askerin kaza ile değil teğmenin askerin eline verdiği pimi çekilmiş bombanın patlaması sonucu şehit düştüğünün anlaşılması yabancı basında da yankı buldu.



Haberde, orduda olup bitenlerle ilgili belgelere ulaşmanın çok zor olduğu, komutanlar hakkında suç duyurusunda bulunan ailelerin de tehdit aldığı iddia edildi. Dergi bu iddiasını PKK'nın Ekim 2007'de Yüksekova'ya bağlı Dağlıca Karakolu'na yaptığı baskında şehit düşen er Selçuk Gürdal'ın ağabeyi Celalettin Gürdal'a dayandırdı. Gürdal, ölümünde sorumlulukları olup olmadığının ortaya çıkması için komutanlar hakkında suç duyurusunda bulununca tehditler aldığını öne sürüyor.



Gürdal, "Gizli numaralı telefonlardan sürekli tehditler aldım. Babam yaşadığımız Afyonkarahisar'ın ileri gelenleri tarafından uyarıldı. Söyle oğluna, devletle uğraşmasın demişler. Halen uzman çavuş olan ağabeyim, komutanı tarafından azarlandı. Mecburen geri çekilmek zorunda kaldık." Haberde, TSK'nın içindeki olayların perde arkası bilgilerini içeren kaynakların eksikliğine vurgu yapılırken, şu yoruma yer verildi: "30 yıldır PKK ile çatışan Silahlı Kuvvetler'le ilgili, kahramanlık anıları haricinde olup bitenlerin perde arkasına dair yayınlanmış alternatif bir kitap yok."