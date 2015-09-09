Dağlıca'da hayatını kaybeden Er Şahin Şimşek, intihar mı etti?

Dağlıca'da PKK saldırısı sonucu 16 asker şehit düşmüş, haber üzerine şehitlerin silah arkadaşı Er Şahin Şimşek, Facebook'ta, hasta olduğu için operasyona katılamadığını belirterek dikkat çeken bir mesaj paylaşmıştı. Bu mesajdan hemen sonra Şimşek'in de operasyona katıldığı ve burada şehit düştüğü iddia edildi. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, ancak TSK'nın açıklamaları arasında ve internet sitesinde ne yeni bir operasyondan ne de Şimşek'in şehit düştüğü bilgisinden söz ediliyor. Askeri Uzman Mete Yarar, kişisel Twitter hesabında er Şahin Şimşek’in intihar ettiğini iddia etti.

Nerede hayatını kaybetti?

CHP Polatlı İlçe Başkanı Ömer Lütfü Türker, Şahin Şimşek'in kendilerine bağlı gençlik kolları üyesi olduğunu belirtti.Türker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) aileye verilen bilgiye göre, Dağlıca'da 16 şehidin verilmesinden ve Şimşek'in bu konuya ilişkin Facebook'taki paylaşımından hemen sonra operasyon başlatıldı. Bu operasyonda görevlendirilen Şimşek, iddialara göre, çatışmada şehit düştü. Türker, "Şimşek'in Facebook'taki yazısından iki üç saat sonra yeni bir operasyon olduğu, onun da bu operasyona katıldığı ve orada şehit olduğu söylendi" dedi. Şimşek'in adının 16 kişilik şehit listesinde olmadığı, yeni bir operasyon ya da şehit bilgisinin de açıklanmadığının belirtilmesi üzerine Türker, "Bize de böyle bir bilgi gelmedi ama bizim ne suçumuz var?" diye konuştu.

Askeri Uzman Mete Yarar: Er Şimşek intihar etti

Askeri Uzman Mete Yarar, Twitter hesabında er Şahin Şimşek’in intihar ettiğini ileri sürdü. Yarar, Şimşek’in Facebook’ta bahsettiği kişilerin de hayali olduğunu belirterek, şehit olan askerlerle onun bahsettiklerinin arasında bağ olmadığını iddia etti:

1. Kendisi çatışmanın olduğu üs bölgesinde olduğunu söylüyor ve hasta olduğu için çatışmaya gidemediğini ifade ediyordu.

2. Istemesine rağmen komutanın izin vermediğini söylüyordu . Ve sabaha karşı koğuş arkadaşlarının tamamının şehit olduğunu ifade ediyordu.

3. Bu askerimiz 34. Hudut Tugay’ı emrindeki 23 Motorlu Piyade Alayı 1. Tabur'da görevli bir asker konuşlu yeri Şemdinli / Beyyurdu bölgesi.

4. Yani çatışma bölgesi ile aralarında koca bir İkiyaka Bloğu var. Bahsettiği isimlerin hepsi hayali.

5. Bundan sonrası adli bir dava ve rahmetlinin ailesine saygısızlık olmaması adına girmiyorum.

6. Adı geçen askerimiz dün birliğinde intihar ediyor. Adli soruşturma olduğundan bu konuya girmiyorum. Ailesine sabır diliyorum

Şehit Şahin Şimşek, Dağlıca'da 16 arkadaşının şehit olmasından sonra Facebook'taki hesabında şunları yazmıştı:

"06.09.2015 saat sabaha karşı 04.30...

Koğuştaki bir kaç tıkırtıyla uyandım. 3 gündür atlatamadığım gribin etkisi hala üzerimdeydi. Koldaki arkadaşlarım ben hastayım diye beni yanlarında götürmek istemediler. O yüzden benden habersiz Daglıca Karakolu'na çıkıp, pkk tarafından kapatılan Yüksekova-Hakkari yolunu açacaklardı. Saat 05:10 kol çıkmak üzere. Gelmemi istemedikleri halde kalkıp hazırlanışım, Kobranın yanına kadar gelişim rahatsiz etti hepsini. "Sen hastasın gelme. Silah kaydın var bugün burada kal" dedi Tilki. Israrımda diretmem uzerine komutanımın dudaklarından dökülen 4 kelime çınladı kulaklarımda "Sana emrediyorum. Burada kalacaksın!"

Saat 15:00 Dağlıca Karakolu'na baskın olduğu yönünde asparagas olmasını umduğumuz bir haber geldi.

Saat 19:00 Daglıca Karakoluyla irtibat kesildi. Ulaşamıyoruz. Arkadaslarım ve komutanım telsize cevap vermiyolar. Frekans ayarlı değildir diye teselli umup yine de tedirgin bir şekilde haber bekliyorum.

Saat 20:35. Daglica'dan şehit haberleri gelmeye başladı. Korkum, ekmeğimi suyumu paylaştığım, bayat ekmeği 3 kişiyle yediğim, aynı golde beraber bağırdığım aynı sigarayı içtiğim o güzel insanların beni terketmeleri.

Saat 22.40 Yan ranzada yatan TİLKİ ŞEHİT!

Alt ranzada yatan botlarımı saklayan HOCA ŞEHİT

Koğuşun en küçüğü TERLİKSİ ŞEHİT!

Ula ankarali Alt devreler gelecek uşağım diyen LAZ ER ŞEHİT!

Kol Komutanım Teğmen Kırgız YARALI!

Yorganımı çekiştiren Kobracı MURAT ŞEHİT!

Kardeşinin düğünü için gün sayan ARAP MERT ŞEHİT!

Şahin grip. Şahin gidemedi. Şahin'in yası var bugün. Şahin yaralı...