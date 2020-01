Dağlıca'da akrabası şehit olan BDP'li Sırrı Sakık: Silahlar susmalı

Hakkâri’deki PKK saldırısında şehit olan sekiz askerden İsa Sayın’ın BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Sakık, yasını Twitter’dan duyururken, “Benim akrabam ama benim için ha İsa, ha Umut. Umut’un fotoğrafını gördüm, daha küçücük çocuk. İçim yandı. Herkes birinin akrabası, çocuğu, herkes mağdur. Artık silahlar susmalı, siyaset üzerine düşeni yapmalı” dedi. Akrabasını Dağlıca’da PKK saldırısında yitiren Sakık, yaşadığı acıyı Radikal’e anlattı. İsa Sayın’ın yakın akrabası olduğunu söyleyen Sakık, haberi alır almaz babası Mehmet Ali Sayın ile konuştuğunu belirterek, “Babasının feryadı var. ‘Ne yaparsanız yapın şu barışı sağlayın, artık çocuklarımız ölmesin’ diyor. Perişan haldeler” dedi.

Rifat Başaran'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim için ha İsa ha Umut. Umut’un resmini gördüm, daha küçük çocuk. Ne güzel yüzü var. Üstüne üniforma giydirmiş, şapka takmışlar, gidip ölüyorlar, küçücük yaşta. Biri tesadüf benim akrabam olabilir ama herkes birilerinin akrabası, birilerinin çocuğu ve bu savaşın mağdurları. Hiçbirinin birbirinden farkı yok."

‘Siyasete rol verilmeli’

Sakık, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın önceki günkü “Silahlar sussun” çağrısını yineleyerek, “Artık siyaset dünyası üzerine düşeni yapmalıdır. Siyaset hayatın realitesine uygun davranmalı, silahlar susmalı ve siyasete fırsat tanınmalıdır. ‘Bitti bitecek’ gibi sözler çok da bir şey ifade etmiyor. Siyasetin ölümün karşısına barikat oluşturması lazım” dedi.

‘Ben Tekirdağ’dayım diyor’

Şehitlerden Cahit Kılıç’ın ailesini üzmemek için Hakkâri’de olduğunu gizlediğini hatırlatan Sakık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuk askerde ailesine ‘Ben Tekirdağ’dayım’ diyor. Bu ruh halini düşünün. 18 ay askerlik yapıyor ve Tekirdağ’dayım diye yalan söylemek zorunda kalıyor. Anne ve babasını endişeyle perişan etmemek adına bunu söylüyor. Bu tablo karşısında herkes dönüp bin kez kendisinden utanmalıdır. Devlet hiç kimsenin can güvenliğini sağlayamıyor. Hakkâri’de can güvenliği yok, cezaevinde yok, Uludere’de yok. Can güvenliği yok, o yüzden ailesine yalan söylemek zorunda kalıyor. Bu yalana iten devlet, bin kez utanmalı ve özür dilemelidir.”

Twitter’dan duyurdu

Sakık, hissettiklerini Twitter’dan, “Hakkâri’de çatışmada yaşamını yitiren askerlerden ‘İsa Sayın’ yakın akrabamdı. İşte kardeş kavgası tam da bu. Bir tarafta ölen askerler, bir tarafta ölen gerillalar. Hepsi bu ülke için önemli kayıplar. İsa’nın ailesiyle görüşüp acılarını paylaştım. Hepimize düşen görev bir an önce akan kanı durdurup, barışı sağlamaktır” diye duyurdu.

Terhisine bir ay kala şehit olan Sayın’ın ailesi yıllar önce Muş’tan Mersin’e göç etmişti. İnşaat işçisi Mehmet Ali Sayın ile Emine Sayın’a oğullarının şehit olduğu haberini Merkez Komutanı Albay Ekrem Özer vermişti. Acı haberi alan aile Kürtçe ağıtlar yakmıştı.