Dağlıca Tabur Komutanlığı'na saldırı

Dağlıca Tabur Komutanlığı'na havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda, bacağına şarapnel parçası isabet eden 6 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı.

Vatan'da yer alan habere göre, Dağlıca ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 7'nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Dağlıca Tabur Komutanlığı'na PKK mensupları tarafından ağır makineli tüfek ve havan topuyla saldırı düzenlendi. Tabur komutanlığında herhangi bir zayiatın oluşmadığı saldırıda, havan topunun Dağlıca köyündeki bir evin yakınına düşmesi sonucu, evlerinin önünde oynayan ve bacağına şarapnel parçası isabet eden 6 yaşındaki Nurşin Buldan yaralandı. Askerler tarafından ilk müdahalesi yapılan Buldan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nurşin Buldan'ın HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın 1994 yılında öldürülen ve Dağlıcalı olan eşi Savaş Buldan’ın amcasının torunu olduğu öğrenildi.