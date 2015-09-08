Dağlıca saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Dağlıca’da 16 askerin şehit olduğu PKK saldırısının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır ifadelerle hakaret ettiği öne sürülen Erkan K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne’nin İpsala İlçesi’nde oturan Erkan K., Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Dağlıca kırsalında Terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucu 16 askerin şehit edilmesinin ardından kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tepki gösterdi.



Yazısında Dağlıca kırsalında şehit edilen askerler nedeniyle içinin kan ağladığını belirten Erkan K.’nın Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN’a ağır ifadelerle hakaret ettiği öne sürüldü.



Sosyal medyada yayıldı





Erkan K.’nın paylaşımını 140 arkadaşı beğenirken, bir çok kişi de destekleyen yorumlarda bulundu. Yazının sosyal medyada paylaşılması üzerine dün saat 18.00 sıralarında Erkan K., savcılık talimatıyla İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.



Geceyi gözaltında geçiren Erkan K.’nın, ifadesinin ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.