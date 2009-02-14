‘Dağlıca’ haberleri için Milliyet’e ceza

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Dağlıca baskınında rehin alınan askerlerin serbest bırakılmasıyla ilgili haberlerin Milliyet gazetesinde yayımlanması üzerine açılan davada, Milliyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.Milliyet gazetesi, olayı 12 Kasım 2007’de, “Kaçırılan 8 askere tutuklama” ve “Çatışma gecesini anlattılar” başlıklarıyla duyurmuştu.Haberlerin yayımlandığı gün Jandarma Genel Komutanlığı Van Askeri Mahkemesi, olayla ilgili olarak yayın yasağı kararı vermişti. Haberlerle TCK’nın 285. maddesine göre (soruşturmanın gizliliğini ihlal) suç işlendiği iddiasıyla Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Milliyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında açılan dava dün sonuçlandı.Mahkeme heyeti, TCK’nın 285/1 maddesi uyarınca, Çakkalkurt hakkında 1 yıl hapis cezası verdi.Suçun basın yoluyla işlenmesi ve sanığın aynı hükmü birden çok kez ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 güne çıkartılan hapis cezası, sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına indirildi.Ceza, 1 yılın üzerinde olduğu için para cezasına çevrilmedi. Avukatlar, kararın temyiz edilmesi için Yargıtay’a başvurdu.Gazete avukatları, “Haberle yayın yasağı kararı aynı tarihli olduğuna göre, bu karara aykırılıktan söz edilemeyeceği, yayınların halkın haber alma hakkını karşıladığı” şeklinde savunma yapmıştı.Milliyet gazetesi, Dağlıca olayını 12 Kasım 2007’de, “Kaçırılan 8 askere tutuklama” ve “Çatışma gecesini anlattılar” başlıklarıyla duyurmuştu.