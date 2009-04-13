Dağlıca duruşması ertelendi

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesinde 12 askerin şehit edildiği saldırı sonrası kendileriyle bir süre irtibat kesilen 8 askerin tutuksuz yargılandığı Dağlıca davasının 6'ncı duruşmasına bugün devam edildi. Sanıklardan Ramazan Yüce'nin de bulunduğu duruşma eksik bilgi ve belgelerin toplanması için ertelendi.



Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca Piyade Taburu'na 21 Ekim 2007'de PKK'lı teröristler tarafından yapılan baskında 12 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmış, 8 askerle de irtibat kesilmişti. Teröristlerin kaçırdığı ve bir süre sonra teslim ettiği Uzman Çavuş Halis Çağan, Çavuş Mehmet Şenkul, erler Ramazan Yüce, Fuat Başoda, İlhami Demir, İrfan Beyaz, Özhan Şabanoğlu ve Fatih Atakul ile ilgili Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülen dava saat 14.00'da başladı. Yayın yasağının bulunduğu, Dağlıca Duruşması, yaklaşık 1 saat sürdü. Hakim Yarbay Yücel Savrul başkanlığında yapılan duruşmaya Ramazan Yüce de katıldı. Yüce'den ek savunma alındı. Diğer sanık askerlerin katılmadığı duruşmada, askerlerin avukatı Dinçer Aslan ve Halis Çağan'ın avukatı Ali Fahir Kayacan duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, diğer sanıklardan da ek savunma isterken, eksik belge ve bilgilerin tamamlanması için duruşmayı, 19 Haziran 2009 tarihine erteledi.



PKK baskın düzenlemişti



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi dağlıca Bölgesi'ndeki tabura, 21 Ekim gecesi PKK'lı teröristler tarafından baskın düzenlenmiş, 12 asker şehit edilmiş 16 asker yaralanmış, 8 asker de kaçırılmıştı. kaçırılan askerler Türkiye'ye teslim edildikten sonra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. 8 asker, hakkında `suçun vasıf ve mahiyetinin askeri disiplini aşırı derecede sarsmış olması', `Büyük zararlar doğuran emre itaatsizlikte ısrar suçunun işlendiğini gösteren kuvvetli delillerin bulunması' ve `izinsiz olarak başka ülkenin topraklarına geçmek' gerekçesiyle tutuklanmıştı. Uzman Çavuş Halis Çağan, çavuş Mehmet Şenkul, erler Ramazan Yüce, Fuat Başoda, İlhami Demir, İrfan Beyaz, Özhan Şabanoğlu ve Fatih Atakul hakkında yapılan soruşturmanın devamında askeri savcı hazırladığı iddianamede, Ramazan Yüce, 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Savcı diğer sanık askerlerinde 'emre itaatsizlik' suçundan 3 ile 7 yıl arasında hapsini talep etmişti.

