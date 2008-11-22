'Dağlıca baskınını haber verdik'

Van Askeri Mahkemesi'nde görülen Dağlıca baskını davasının dünkü duruşmasına, tanık olarak dinlenen Uzman Çavuş Halil Kılıçman'ın ifadeleri damgasını vurdu.

Baskına uğrayan taburda görevli Kılıçman, teröristlerin saldırıdan iki gün önce Kuzey Irak'tan dokuz katırla bölgeye geldiğini üstlerine bildirdiklerini, ancak ihbara rağmen hiçbir tedbirin alınmadığını iddia etti.



"Asker sayısı artırılarak tedbir alınsaydı baskın yaşanmayabilirdi" diyen Kılıçman, kendilerinde bulunan el bombalarının da olaydan 2 gün önce toplatıldığını ileri sürdü. Tutuksuz yargılanan 8 askerden sanık Fuat Başoda'nın avukatı Zahir Soğan da, askerî savcının tanık Halil Kılıçman'ın ifadelerini ihbar kabul ederek, sorumlular hakkında dava açmasını istedi. Sanık er Ramazan Yüce'nin avukatı Dincel Aslan ise Dağlıca saldırısının bir benzerinin Aktütün'de gerçekleştirildiğini söyledi.



21 Ekim 2007 tarihinde PKK terör örgütü tarafından Dağlıca Tabur Komutanlığı'na düzenlenen saldırıda 12 asker şehit olmuş, 16 asker de yaralanmıştı. Çatışma esnasında terör örgütü üyelerince yurtdışına kaçırılan 8 asker, Türkiye'ye getiril- dikten sonra tutuklanarak Van Askeri Cezaevi'ne konulmuştu. Haklarında altı ayrı suçtan dava açılan askerler, tutuksuz yargılanmak üzere 1 Şubat 2008'de tahliye edilmişti.



Van Askerî Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan 8 askerin katılmadığı duruşmada sanık avukatları Dincel Aslan, Ali Fahir Kayacan ile Zahir Soğan hazır bulundu. Baskına uğrayan taburda görevli Uzman Çavuş Halil Kılıçman, tanık olarak dinlendi. Kılıçman, çatışma gecesini anlatırken önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçman, çatışmanın başlamasından sonuna kadar 3 tarafı taş duvarla örülü, üstü ise naylon ile kapatılan ve 'Kom' diye adlandırılan çadırdan hiç çıkmadığını ifade ederek, çatışma boyunca tek kurşun sıkmadığını söyledi. Sanık Er Ramazan Yüce'nin avukatı Dincel Aslan, "İhmali bulunan komuta kademesindeki kişiler hakkında yaptığımız suç duyurusu kabul edilerek, bu kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılsaydı, belki Aktütün saldırısı yaşanmayacaktı." dedi.



Mahkeme heyeti, davanın başından beri uygulanan kısmi yayın yasağının devamına, Dağlıca Tabur Komutanlığı'nda görev yapan bazı komutanlar ile tanıkların dinlenmesine ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle ilgili sürdürülen soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için duruşmayı 27 Şubat 2009'a erteledi.



