T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağlıca baskını ders kitaplarına girdi

İlköğretim okullarının 8'inci sınıf ders kitabında, terör örgütünün Dağlıca Karakolu'na saldırısına yer verildi.

28 Eylül 2009 03:00

İlköğretim okullarının 8'inci sınıf "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitabında, terör örgütünün Dağlıca Karakolu'na saldırısı sonucu 12 askerin şehit olması, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a yapılan saldırı gibi, yakın tarihte meydana gelen bazı olaylara da yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Samettin Başol, Tuğrul Yıldırım, Miyase Koyuncu, Abdullah Yıldız ve Ömer Faruk Evirgen'den oluşan bir komisyona yazdırılan, "İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersi 8'inci sınıf ders kitabında, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu, öğrenim hayatı, katıldığı savaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi, sanat, spor, eğitim, sağlık alanında katettiği aşamalar, dış politika, 2. Dünya Savaşı ve Soğuş Savaş dönemi ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Kitabın Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de yaşanan olaylar ve yakın tarihe ayrılan 7. ünitesinde, "Türkiye'ye yönelik tehditler" bölümünde, bölücü unsurların faaliyetleri, irticai faaliyetler, misyonerlik faaliyetleri, Türk-Ermeni ilişkileri hakkında bilgi veriliyor.

Gazete kupürlerinin de gösterildiği bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin son 40 yılının belli başlı olayları ele alınıyor.

Kitabın 1970'li yılların sonlarında vatandaşların çeşitli malları satın almak için girdikleri kuyruklar ile yerli otomobil olan Anadol'un bir fotoğrafının yer aldığı bu bölümünde, TRT'nin kuruluşu ile Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin gelişim öyküsüne de yer veriliyor.

Türk ordusunun Kıbrıs'taki soydaşlarını kurtarmak için gerçekleştirdiği "Barış Harekatı"nın yanı sıra Kore'den Somali'ye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Makedonya ve Afganistan'dan Lübnan ve Sudan'a kadar dünya barışına katkı için aldığı etkin roller de ders konuları arasında bulunuyor.

Bölücü unsurların faaliyetlerinin anlatıldığı bölümde ise Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katledilmesi, bölücü teröristlerin Dağlıca Karakolu'na saldırısı sonucu 12 Mehmetçiğin şehit olması, terör saldırılarına karşı vatandaşların çeşitli illerde düzenledikleri mitinglerin haberlerinin yer aldığı gazete kupürleri kullanıldığı görülüyor.

Bu bölümde, Ermeni terör örgütü Asala'nın Türk diplomatlarına yönelik suikastleri ile Irak ordusunun 1991'de Kuveyt'e girmesiyle baş gösteren Körfez Krizi de çeşitli örneklerle anlatılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24