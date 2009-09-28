Dağlıca baskını ders kitaplarına girdi

İlköğretim okullarının 8'inci sınıf "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitabında, terör örgütünün Dağlıca Karakolu'na saldırısı sonucu 12 askerin şehit olması, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a yapılan saldırı gibi, yakın tarihte meydana gelen bazı olaylara da yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Samettin Başol, Tuğrul Yıldırım, Miyase Koyuncu, Abdullah Yıldız ve Ömer Faruk Evirgen'den oluşan bir komisyona yazdırılan, "İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersi 8'inci sınıf ders kitabında, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumu, öğrenim hayatı, katıldığı savaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi, sanat, spor, eğitim, sağlık alanında katettiği aşamalar, dış politika, 2. Dünya Savaşı ve Soğuş Savaş dönemi ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Kitabın Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de yaşanan olaylar ve yakın tarihe ayrılan 7. ünitesinde, "Türkiye'ye yönelik tehditler" bölümünde, bölücü unsurların faaliyetleri, irticai faaliyetler, misyonerlik faaliyetleri, Türk-Ermeni ilişkileri hakkında bilgi veriliyor.

Gazete kupürlerinin de gösterildiği bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin son 40 yılının belli başlı olayları ele alınıyor.

Kitabın 1970'li yılların sonlarında vatandaşların çeşitli malları satın almak için girdikleri kuyruklar ile yerli otomobil olan Anadol'un bir fotoğrafının yer aldığı bu bölümünde, TRT'nin kuruluşu ile Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin gelişim öyküsüne de yer veriliyor.

Türk ordusunun Kıbrıs'taki soydaşlarını kurtarmak için gerçekleştirdiği "Barış Harekatı"nın yanı sıra Kore'den Somali'ye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Makedonya ve Afganistan'dan Lübnan ve Sudan'a kadar dünya barışına katkı için aldığı etkin roller de ders konuları arasında bulunuyor.

Bölücü unsurların faaliyetlerinin anlatıldığı bölümde ise Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katledilmesi, bölücü teröristlerin Dağlıca Karakolu'na saldırısı sonucu 12 Mehmetçiğin şehit olması, terör saldırılarına karşı vatandaşların çeşitli illerde düzenledikleri mitinglerin haberlerinin yer aldığı gazete kupürleri kullanıldığı görülüyor.

Bu bölümde, Ermeni terör örgütü Asala'nın Türk diplomatlarına yönelik suikastleri ile Irak ordusunun 1991'de Kuveyt'e girmesiyle baş gösteren Körfez Krizi de çeşitli örneklerle anlatılıyor.