-''Dağların Aslanı'' yine birinci BURSA (A.A) - 15.08.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu milli atlet Ahmet Arslan, Norveç'te düzenlenen ve dünyadaki en zor dağ koşusu yarışları arasında gösterilen ''Sky Run''da (Gökyüzü Koşusu), yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa'da Temmuz ayında gerçekleştirilen ''10. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası''nda 5. kez dünya şampiyonu olan milli atlet Arslan, Norveç'te düzenlenen ''Dünya Dağ Koşusu Atletleri Grand Prix''sine katıldı. Yarışa, deniz seviyesinden 29 metre yükseklikte başlayan Arslan, Sky Run etabını 8.2 kilometre sonra, bin 848 metre yükseklikte tamamlayarak, dünya rekoru kırarken, Bursa'nın ve Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, dünyadaki en zor dağ koşusu yarışları arasında gösterilen ''Sky Run'', deniz seviyesinden 29 metre yükseklikte başlıyor, 8,2 kilometre sonra 1848 metrede Skaala'da bitişe ulaşıyor ve yarış parkuru ortalama yüzde 22,1 eğimle yükseliyor. Atletlerin kat ettikleri parkurdaki 1819 metre yükseklik farkı, bitişe ulaşana kadar, yalnızca rakipleriyle değil, aynı zamanda değişen iklim şartları ve basınç farkıyla da mücadele etmelerini gerektiriyor. Bu zorlayıcı koşullara dayanabilmeleri için sırtlarındaki çantalarda gıda maddesi ve giysi taşımaları gerekiyor. Haksız rekabeti önlemek için yarış sonunda tartılan sırt çantalarının en az 2,5 kilo olması şartı koşuluyor. ''Dağların Aslanı'' milli atlet Ahmet Arslan'ın yarış sonunda çantasında bulunan gıda maddeleri, enerji içeceği ve koruyucu giysinin toplam ağırlığı 2 kilo 780 gram geldiği açıklanarak şampiyonluğu ilan edildi ve 10:07.38'lik derecesi ile yeni bir parkur rekoru kırarak kazandı.