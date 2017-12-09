Dağları PKK'ya, minderi rakiplerine dar ediyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-PKK terör örgütü ile dağlarda amansızca mücadele veren özel harekat polisi 26 yaşındaki Karate Milli Takım sporcusu Necati Pınarbaşı, minderi de rakiplerine dar ediyor.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nde görevli 2 yıllık polis memuru Necati Pınarbaşı, Erzurum\'da düzenlenen Karate Milli Takım Kampı\'na katıldı. 18 yıldan bu yana bu sporu yapan ve 2007 yılından itibaren milli takımda bulunan Pınarbaşı\'nın hedefi 2018\'in Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2018 Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya almak. Necati Pınarbaşı\'nın en büyük isteği ise, 2020 yılında Tokyo\'da yapılacak olan Olimpiyatlarda Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını göndere çekmek.

Erzurumlu Pınarbaşı ailesinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan Necati Pınarbaşı, 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nden mezun oldu. Karete Milli Takımı\'nın Olimpiyat hazırlık kampında yer alan Pınarbaşı\'nın 4 Türkiye şampiyonluğu, İslam Oyunları Şampiyonluğu, Balkan Şampiyonluğu, Akdeniz oyunları ikinciliği ve Hazar ülkeleri şampiyonluğu gibi birçok derecesi bulunuyor.

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