'Dağları deldik, bir otel yok önce yap sonra kanun iste'

T24 - Doğu’ya otel yapılmadığını belirten Erdoğan “Otelciler birliği güzel. Kanunu çıkaralım güzel. Yapın arkadaşlar sonra isteyin” sözleriyle turizmciye sert çıktı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 3. Olağan Genel Kurulu’nda, Meslek Birliği Yasası isteyen otelcilere ‘Doğu illerinde otel yok’ fırçası attı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Erdoğan, Muş-Bitlis arasında 81 kilometre yol yaptıklarını belirterek, “Dağları deldik. Ama gel, bir tane otel yok. Şimdi otelciler birliği güzel. Hadi Kanunu çıkaralım güzel. Yapın arkadaşlar ondan sonra kanun isteyin. Kusura bakmayın. Önce adımları atacaksınız, biz de adımları göreceğiz. Gerçekleri konuşacağız” dedi. Erdoğan bu sözlerinin ardından salondan bazılarının kendisini alkışlaması üzerine ise “Ben alkışa da çok meraklı değilim” dedi.





‘Ben ekonomistim...’



Erdoğan, yatırımcının daha çok para getirecek bölgelere otel yaptığını ve risk almadığını belirterek, “Risk alma noktasına gelince risk almıyor. Ekonomi risktir arkadaşlar. Ben ekonomistim. Burada o riski de alacaksınız” diye konuştu.



“Bizim, Türkiye’deki turizm destinasyonu acaba 5 il mi? Sadece İstanbul, Antalya, Kapadokya mı? Bunların dışında güçlü destinasyonlarımız yok mu?” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bitlis’te 71, Muş’ta 106 tesisin açılışını yaptık. Aranızda Muş’u görmeyen vardır. Türkiye değişiyor. 4 yıldızlı otel yakışmaz mı, yakışır.”



Erdoğan, “Sadece güneşin, denizin, kumun olduğu yerde mi bu oteller yapılacak?” diye sorarken, “Yayla, dağ turizminin olduğu yerde yapılamaz mı? Yapılır. Gelin bunu yapalım” ifadesini kullandı.



Erdoğan, Ordulu olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın “Ordu’da” diye seslenmesi üzerine, “Ordu’yu söylüyorsun, anlıyorum ama Ordu’ya hiç otel yapmazlar. Çünkü fındık için bir yere otel yapmazlar, söyleyeyim size” dedi.





'Hiç yok demek haksızlık olur'



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut: Son iki senedir turizm yatırımları ciddi anlamda Anadolu’ya kaydı. Hiç yok demek haksızlık olur. Talep artıkça fazla yatırım olacak. 7 sene önce teşvikli yatırımların yüzde 77’si 5 büyük ilde yapılırken bu yıl 5 büyük il dışındaki Anadolu’nun turizm teşvik belgelerindeki payı yüzde 68’e yükseldi.





'Potansiyel var Başbakan haklı'



TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy: Başbakanımız haklı. Anadolu medeniyetimizin tüm dünyaya tanıtılması için o bölgede otel yatırımları olması gerekiyor. Bölgede ciddi bir otel yatırımı potansiyeli var.





YATIRIMCILAR NE DİYOR?



İkazı aldık, bölgeye gidiyoruz



Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir: Bizim turizmde ciddi yatırımımız var ama Doğu ve Güneydoğu bölgesinde değil. Bu bölgelerde en çok sanayi yatırımı olan gruplardan biriyiz. Başbakan Erdoğan’ın bu ikazlarını değerlendireceğiz. Sayın Başbakan bu fikri ortaya attı, biz de gidip fizibilite çalışmamızı yapacağız, yatırım fırsatlarına bakacağız.





'Potansiyelin farkında değilim'



Kütahya Porselen (Güral Otelleri) Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral: Bir otel yatırımcısı olarak itiraf ediyorum, Doğudaki potansiyelin farkında değilim. Başbakan farkındalık yaratmak için yatırım yapın demiştir. Bu ikazdan sonra yatırımcılar mutlaka oraya gideceklerdir.





'Hareket var, teşvik hızlandırır'



ETStur (Voyage Otelleri) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy: Anadolu’da ciddi bir hareket başladı. Kosifler, Dedeman’ların bir çok otel yatırımı var. Kârlılığın olduğu yere yatırımcı gelir. Mardin, Trabzon bölgesine yeni otel yatırımları yapılıyor. Özal’ın 20 yıl önce Antalya’da yaptığı gibi ayrı bir teşvik planlaması yapılırsa o bölgeye daha hızlı gelişim sağlanır.





'Yatırım ihtiyacı yeni doğdu'



Dilek Holding (Sheraton Çeşme) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İskender Dilek: Anadolu’da otel yatırımları geçmişe kıyasla epey arttı. Doğu ve Güneyoğuda özellikle Mardin, Urfa, Antep’te 5 yıldızlı oteller yapılıyor. Doluluk oranı karşılanabilirse neden Bitlis ve Muş’ta otel yapılmasın. O bölgelerde otel ihtiyacı daha yeni doğdu. Yatırımlar gelecek. Özellikle yabancıların o bölgeye ilgisi var.





'Bu bir iç dökme, katılıyoruz'



Akdeniz Otelciler Birliği Başkanı Sururi Çorabatır: Ben de o salondaydım. Bu bir iç dökme. Son aylarda Başbakanımız hep Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret etti. Orada otel yatırımlarının da olması gerektiğini söylüyor. Biz de katılıyoruz. Vizelerin kalması, İran, Irak, Suriye ile ilişkilerin gelişmesi o bölgede otel ihtiyacını artırdı. Güvenlik sorunu da kalmadı. Turizm daha çok gelişmeli.





