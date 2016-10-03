Dağıtılması engellenen HAZİRAN bildirisini milletvekili dağıttı

Mersin Birleşik Haziran Hareketi üyeleri, CHP Gençlik Kolları ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile kitlesel bir şekilde ‘Laiklik Bildirisi’ dağıtmasına polis izin vermedi. Bunun üzerine Milletvekili Aytuğ Atıcı kitlenin sloganları eşliğinde tek başına ‘Laiklik Bildirisi’ dağıttı.

Birgün’den Gökay Başcan’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Laiklik bildirisi dağıtırken gözaltına alınan Mersin Birleşik Haziran Hareketi üyeleri tekrar CHP Gençlik Kolları ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın katılımıyla bildiri dağıtmak istedi. Ellerinde mahkeme kararı olduğunu iddia eden güvenlik güçleri bildiri dağıtımına izin vermedi. Bunun üzerine tek başına bildiri dağıtacağını söyleyen Milletvekili Aytuğ Atıcı kitle ile birlikte yürüyerek Forum AVM içerisinde bildiri dağıttı.

Güvenlik güçlerinin bildiri dağıtımına izin vermemesi üzerine kitle basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Mersin Birleşik Haziran Hareketi üyesi Oktay Can Polat “ Bizler bugün buraya ülkemizde bizzat hükümet tarafından anayasamızın 2. Maddesinin lağvedilmesine karşı çıkmak, kırıntıları dahi sistemli bir şekilde yok edilmeye çalışılan Laikliği kazanmak ve bu konuda ki görüşlerimizi duyurmak için toplandık. Laiklik AKP diktasına karşı yükseltilecek mücadele barikatının kurulması gereken öncelikli mevzisidir ve eğitim alanında ki mücadele laikliğin kazanılmasının vazgeçilmezidir. Çözüm eğitim sistemine yönelik piyasacı ve gerici topyekün saldırı karşısında eşit, bilimsel ve laik eğitimi savunmaktan, siyasal islamın karanlığına karşı aydınlığın ve özgürlüğün ülkesini kurmaktan geçmektedir. Çözüm Haziran Türkiye’sidir” dedi.

Ardından sözü alan Mersin CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı “ Bugün burada suç unsurları içerdiği iddia edilen bir bildiriyi dağıtmak için bulunuyorum. Bu bildiri birilerini korkuttu evet. Aslında korkan bu insanlar sadece bu bildiriden korktukları için değil, onurlu Haziran Hareketi’nden rövanşını, intikamını almak için harekete geçmek istiyorlar buna asla izin vermeyeceğiz. Bildiride ‘Laik, bilimsel eğitimi istiyoruz’ yazıyor, bunun neresi suç. AKP’nin bugüne kadar korktuğu tek bir hareket olmuştur. O da Haziran Hareketi’dir “ dedi.

Basın açıklamasının ardından Milletvekili Aytuğ Atıcı “Ensarcı değil Laik Türkiye, Türkiye Laiktir Laik kalacak” sloganları eşliğinde Laiklik bildirilerini dağıttı.