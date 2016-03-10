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"Dağıstanlı canlı bomba, Rusya'dan uçakla İstanbul'a geldi" iddiası

Dağıstanlı genç kadınla ilgili Rus güvenlik güçleri henüz resmi bir açıklama yapmadı

10 Mart 2016 19:13

Rusya’ya bağlı Dağıstan özerk cumhuriyeti doğumlu olan ve IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu tahmin edilen 18 yaşındaki genç bir kadının, Moskova’dan İstanbul’a gelerek bombalı intihar eylemi gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Rusya’nın resmi haber ajansı RİA, Türkiye’de polis tarafından aranmaya başlanın genç kadının ismini Kristina Tihonova olarak duyururken, “Terörizmu.net” haber sitesi adını Oksana Tihonova olarak bildirdi. İddiaya göre; 18 Şubat tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’dan uçakla İstanbul’a gelen Tihonova, aradan birkaç gün geçtikten sonra Dağıstan’daki arkadaşlarına geçtiği mesajda, İstanbul’da bombalı intihar eylemi gerçekleştirmek istediğini iletti. Sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen bu yazışmayı tespit eden güvenlik güçleri, şimdi her yerde 18 yaşındaki kadını arıyor.

Türkiye’de terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan Dağıstanlı genç kadınla ilgili Rus güvenlik güçleri henüz resmi bir açıklama yapmadı. Haberlerde sadece genç kadının kimliğinin araştırıldığı söyleniyor.

IŞİD terör örgütüne karşı anlam verilemeyen sempati Rusya’daki genç kızlar arasında son iki yılda doruğa çıkmıştı. 2015 yılında Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Varvara Karaulova ailesinden kaçarak gizlice Türkiye’ye gelmiş ve yasa dışı yollaSuriye’ye sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı. Türk güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan bu genç kadın da ailesine teslim edildikten sonra tekrar internet üzerinden terör örgütüyle yazışmalarına devam ettiği için tutuklanmıştı. Karaulova şu anda psikolojik tedavi görüyor.

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