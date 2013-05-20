Dağıstan'da iki patlama: 8ölü, 20 yaralı

Rusya’nın, Boston Maratonu saldırılarının ardından dikkatleri üzerine çeken eyaleti Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de iki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Patlamaların mahkeme binasının yakınlarında çok kısa aralıklarla meydana geldiği bildirildi. Dağıstan bölgesinde bu tür şiddet olayları çok sık yaşanıyor. Ayrılıkçı İslamcılar da bölgede çok etkili.

Hürriyet gazetesi'nin haberine göre, Son olarak mayıs ayı başında Mahaçkale'de bir pazar yerinde patlayan bomba ikisi çocuk üç kişinin ölümüne neden oldu.

Ancak bölgenin son zamanlarda dikkatleri çekmesinin asıl nedeni Boston Maratonu saldırılarının baş şüphelileri olan Tsarnayev kardeşlerin memleketi olması.

Geçtiğimiz hafta ABD ile Rusya’nın arasını açan CIA ajanı skandalında da Tsarnayev kardeşler bağlantısı ortaya çıkmıştı.