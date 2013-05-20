T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dağıstan'da iki patlama: 8ölü, 20 yaralı

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybetti

20 Mayıs 2013 18:24

Rusya’nın, Boston Maratonu saldırılarının ardından dikkatleri üzerine çeken eyaleti Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de iki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az sekiz kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

Patlamaların mahkeme binasının yakınlarında çok kısa aralıklarla meydana geldiği bildirildi. Dağıstan bölgesinde bu tür şiddet olayları çok sık yaşanıyor. Ayrılıkçı İslamcılar da bölgede çok etkili.

Hürriyet gazetesi'nin haberine göre, Son olarak mayıs ayı başında Mahaçkale'de bir pazar yerinde patlayan bomba ikisi çocuk üç kişinin ölümüne neden oldu.

Ancak bölgenin son zamanlarda dikkatleri çekmesinin asıl nedeni Boston Maratonu saldırılarının baş şüphelileri olan Tsarnayev kardeşlerin memleketi olması.

Geçtiğimiz hafta ABD ile Rusya’nın arasını açan CIA ajanı skandalında da Tsarnayev kardeşler bağlantısı ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

dağıstanbostonparlamasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24