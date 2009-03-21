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Dünya

Dağıstan'da çatışma: 21 ölü

Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde üç gündür süren çatışmalarda toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Mart 2009 02:00

Rusya'nın Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde üç gündür süren çatışmalarda toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus güvenlik güçleri, Dağıstan'ın güney bölgesinde, militanlara yönelik operasyonu sonlandırdıklarını ve çatışmalarda 21 kişinin öldüğünü söyledi.

Perşembe günü başlayan çatışmalarda 5 polis ile Mohaçkale'nin dışında 12 militanın, Dağıstan'ın Çeçenistan sınırına yakın kısmında da dün gece en az dört militanın öldüğü belirtildi.

Dağıstan İçişleri Bakanı Adilgiray Magomedtagirov, Mohaçkale'nin 30 kilometre dışında barınan ve Dağıstan'ın iki bölgesinde çok sayıda suç işlediğini ifade ettiği grubun hedef alındığı operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildiğini söyledi.

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