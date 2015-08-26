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Ekonomi

Dağılmasından endişe edilen Euro Bölgesi, Asya krizinin ardından güvenli liman oldu

Fed'in faiz artırımına dair belirsizlikler ve Çin ekonomisine dair kaygılar geçtiğimiz günlerde Euro/doları 7 ay sonra 1,17'nin üzerine taşıdı

26 Ağustos 2015 14:33

Yunanistan'ın borç krizinin çözümsüz kaldığı dönemde, dağılmasından endişe edilen ve dolar karşısında tarihi düşük seviyelere inen Euro, piyasaların ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz artırımı kararını beklediği belirsiz dönemde, en güvenli yatırım aracı olarak gösterildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'li dev banka Goldman Sachs'ın kur stratejisti Robin Brooks, piyasalarda yeni güvenli limanın Euro olduğunu söyledi.

Wall Street Journal'a konuşan Goldman Sachs kur stratejisti Robin Brooks, yeni güvenli limanın Euro olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın niceliksel gevşemeye gideceğini duyurmasıyla euro dolar karşısında 1,0457 ile 12 yılın dibini görmüş, o günden bu yana yüzde 20 yükselmişti.

Fed'in faiz artırımına dair belirsizlikler ve Çin ekonomisine dair kaygılar geçtiğimiz günlerde Euro/doları 7 ay sonra 1,17'nin üzerine taşıdı.

 

Yunanistan krizi sırasında dağılması gündeme gelmişti

 

Avrupa'nın ortak para birliği Euro, Yunanistan'ın borç krizinin tavan yaptığı dönemlerde, ortak para biriminin dağılacağı yönünde iddialar artmıştı.

Yunanistan'ın IMF'ye olan borcunu ödeyemeyip, teknik olarak temerrüde düşmesiyle, Euro dolar karşısında tarihi düşük seviyelere kadar geriledi.

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