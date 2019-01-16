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Dağdan kopan kaya parçası Van Gölü Ekspresi'ne çarptı

Trenin bir vagonunda hasar meydana geldi

16 Ocak 2019 17:54

Elezığ’ın Palu ilçesinde dağdan kopan kaya, Ankara- Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi’ne çarptı. Trenin bir vagonunda hasar meydana geldi. 

Ankara-Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı Van Gölü Ekspresi, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere köyü bölgesinden geçerken, dağdan kaya koptu. Hızla yuvarlanan kaya, trene çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bir vagonda hasar oluştu. 

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan demiryolu, kayanın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti. 

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