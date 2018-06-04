T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı

Mahir ALAN/ ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü

04 Haziran 2018 18:51

Mahir ALAN/ ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Çelikhan ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi alındı.
Olay, öğle saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi.
Yağışlar nedeniyle dağlarda kopan tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun süre araçlar beklerken, vatandaşlar durumu Karayolları Müdürlüğü\'ne bildirdi. Müdürlük tarafından yolun açılması için gerekli çalışma başlattığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANAdıyaman DHA ADIYAMANKimseninOlayMalatyaYağışlarKapananKarayolları MüdürlüğüMüdürlükFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24