Teslim olan 34 PKK'lının sebest bırakılması ve Diyarbakır'daki karşılama töreninden sonra şehit aileleri ve gaziler, madalyalarını atarak tepkilerini göstermişlerdi. Demokratik açılım sürecine destek veren şehit yakınları da var. Sivaslı şehit babası Halit Koçyiğit, "Akan kanın durması için dağdan inenleri kucaklamaya hazırım" dedi.



Teslim olan 34 PKK'lının DTP tarafından şova dönüştülülen karşılanma törenlerinin barışa engel olmaması gerektiğini belirtiyor.



Sivaslı şehit babası Halit Koçyiğit "Akan kanın durması için dağdan inenleri kucaklamaya hazırım." diyor. Açılımı iki aşiretin kavgasına benzeten bir diğer şehit babası Yavuz Alphan ise "Senelerce birbirini öldüren aşiretleri bile bir kaymakam, bir vali araya girip barıştırıyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Demokratik açılım da aynı." ifadesini kullanıyor. Zaman gazetesinin haberine göre, DTP'nin kötü bir şov yaptığını ve halkı kızdırdığını vurgulayan Alphan, görünen tablodan sonra da milletin kızgınlıkla, "Biz niye öldük ki?" dediğine dikkat çekti. Senelerdir insanların birbirini öldürdüğünü hatırlatan Alphan, "Bataklığa bir parmak su akıyor. Biz elimize almışız tüfeği, bataklıktaki sinekleri vurmaya çalışıyoruz. Bitmez ki. Oraya giden suyu kesersen ancak bataklık kurur ve sivrisinek biter. Bu da ona benziyor, çünkü büyük rantlar var. Bu paralar gittiği müddetçe insanlar da oraya gider." diye konuştu.



Şehit babası eski hâkim Hasan Aslantürk ise bugün gelinen noktadan herkesin ders çıkardığını ifade etti. DTP'nin özellikle şehit ailelerini çok kızdırdığına dikkat çeken Aslantürk, "DTP, sanki galip kendileriymiş gibi davrandı. Bu hataydı. DTP'ye rağmen demokratik açılımdan vazgeçmemek lazım." şeklinde konuştu.



"Ateş bizim evimize düştü, bundan sonra artık analar ağlamasın." diyen şehit annesi Fatma Ağmil de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin geri adım atmamasını istedi. Tek çocuğunu teröre kurban verdiğini söyleyen şehit anası, "Ben yıllardır gözyaşı döküyorum ama artık ana kuzuları ölmesin, analar ağlamasın. Akan kan durdurulsun. Bunun için de herkes elinden gelen çabayı göstersin." ifadelerini kullandı.



Oğlu Halil İbrahim Koçyiğit'i 2001 yılında Bitlis'te şehit veren Sivaslı baba Halit Koçyiğit, akan kanın durması için açılımın önemli bir adım olduğunu savundu. Koçyiğit, şehit yakınları ve gazilerin açılıma tepki göstererek madalyalarını geri vermek istemelerini 'yanlış bir davranış' olarak niteledi.