Dağda kaybolan 3 kardeşi, jandarma buldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde dağ yürüyüşü yapan, ancak yollarını kaybeden 3 kardeş, jandarma ekiplerince bulunup kurtarıldı.

Datça ilçe merkezinden Marmaris\'e gitmek üzere dağ yürüyüşü rotası belirleyen Şamil Kurt (18), Muhammed Ali Kurt (23) ve Abidin Kurt (33) kardeşler, dün öğleden sonra İskele Mahallesi\'nden yola çıktı. Dağlık arazide ilerleyen gençler, Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Hurmalıbük Koyu yakınlarındaki bir tepede geceyi geçirdi. Sabah tekrar yola devam eden 3 kardeş, bir süre sonra yolu kaybetti. Saat 09.00\'da, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayıp kaybolduğunu söyleyen Şamil Kurt, Muhammed Ali Kurt ve Abidin Kurt, yardım istedi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bugün saat 16.00\'da, gençlerin yerini belirledi.

Karayolu olmadığı için denizden sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle kurtarılan gençler, ilçe merkezine getirildi. Kardeşlerden Şamil Kurt ve Abidin Kurt, açlık ve susuzluktan etkilendikleri için kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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