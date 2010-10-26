-DAĞCILIKTA ULUSLARARASI ÜYELİK TARTIŞMASI ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün, Uluslararası Dağcılık Federasyonu'na üyeliği, Dağcılık Federasyonu ile kulübü karşı karşıya getirdi. Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, Zirve Dağcılık ve Spor Kulübü'nü ''Türkiye'yi, özerk bölgelere ayrılmış gibi göstermekle'' suçladı. Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Dağcılık Federasyonu'nun (UIAA), 9-10 Ekim'de İtalya'da yapılan genel kurulunda, Türkiye'den Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün üyelik başvurusunu kabul ederek, kendi ana statüsüne aykırı bir karar aldığını söyledi. UIAA'nın Ana Statüsü'nün 5. maddesinde, bir ülkenin milli federasyonunun UIAA'ya üye olması halinde, o ülkeden bir kulübün, şartları yerine getirse bile, üyelik başvurusunun milli federasyonun onayı olmadan kabul edilemeyeceğinin açık bir şekilde yer aldığını belirten Karaca, şunları kaydetti: ''Geçen sene Portekiz'de yapılan UIAA Genel Kurulu'na gitmeden önce söz konusu kulübün, genel kurulda görüşülmesi için üyelik başvurusunda bulunduğunu fark ettik. Hemen UIAA'ya itiraz ettik ve Türkiye'de milli federasyonun bulunduğunu, söz konusu kulübün de bu federasyona bağlı 845 kulüpten biri olduğunu ilettik. Bunun üzerine UIAA, bize, üyelik başvurusunu reddettiklerini bildirdi. Bu sene UIAA'nın 9-10 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilen genel kurulundan önce Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün, üyelik başvurusunun genel kurulun gündemine alındığını öğrendik. Kulüp, başvuru dilekçesinde, kendisini bölge kulübü olarak göstermiş. Bu şekilde üye olan ülkeler var. UIAA, özerk bölgelerde yer alan kulüplerin üyelik başvurusunu kabul ediyor. Bunun üzerine yine itiraz ettik. Türkiye'de İspanya gibi özerk bölgeler olmadığını, dolayısıyla bölge kulübü bulunmadığını, bütün kulüplerin federasyon bünyesinde yer aldığını anlattık. Yapılanın, UIAA'nın ana statüsüne aykırı olduğunu belirttik. Buna rağmen toplantıda oylamaya sunuldu ve 21'e 18 oy sayısıyla üyelik kabul edildi. Kulüp temsilcisine de 'Bakın Türkiye'yi bölgelere ayrılmış gibi gösteriyorsunuz. Bu doğru bir yaklaşım değil' dedik, ancak dinletemedik. Üzücü bir olay. Çok yanlış durumlar oluşturabilir.'' -''FUTBOL KULÜBÜNÜN ÜYELİK İÇİN FIFA'YA BAŞVURMASI GİBİ''- Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün, federasyona muhalif isimlerden oluştuğunu savunan Karaca, ''Seçimlerle elde edemediklerini bu şekilde kazanmaya çalışıyorlar. Bu konunun oraya taşınması büyük bir ayıp'' dedi. Karaca, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün, bu tavrının, herhangi bir futbol kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrı olarak FIFA'ya üyelik başvurusu yapmasından farklı olmadığını savunarak, ''Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün, bakanlığın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM) ya da federasyonun onayını almadan Uluslararası Dağcılık Federasyonu'na üyelik başvurusu yapması büyük bir ayıp. Türkiye'yi, özerk bölgelere ayrılmış gibi gösteriyorlar. Bunun düzeltilmesi için yurt içinde ve UIAA bünyesinde hukuki süreci başlatacağız'' diye konuştu. -''UMARIZ UZATTIĞIMIZ ELİ GERİ ÇEVİRMEZLER'' Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Orhan Kozan da Uluslararası Dağcılık Federasyonu'na üyeliklerinde yasal olmayan bir durumun olmadığını savundu. Dernekler Yasası'nın kulüplerin, uluslararası birliklere üyeliğe imkan tanıdığını belirten Kozan, üyeliklerinin uluslararası federasyonun ana statüsüne de uygun olduğunu ifade etti. Kozan, ''5. maddede milli federasyonun onayı aranmıyor, ''Görüşü sorulur'' deniyor. Onların ana statülerine aykırı olsaydı, oylamaya gidilmezdi'' dedi. Başvuru dilekçesinde kendilerini bölge kulübü olarak göstermediklerini ifade eden Kozan, ''Türkiye'de 18 ilde yayılmış bir kulüp olduğumuzu belirttik'' diye konuştu. Dağcılık Federasyonu'nun Türkiye'de güzel çalışmalar yaptığını, eğitim için standartlar getirdiğini belirten Kozan, ancak yurt dışında dağcılık ile ilgili düzenlenen konferans, seminer, kurs, eğitim ve yarışmalar konusunda bilgilendirmeyi yeterince yapmadığını iddia etti. Kozan, uluslararası federasyonda Türkiye'nin 2 üyeyle temsil edilmesinin, Türk dağcılığının tanıtılması ve lobi faaliyetleri için avantaj sağlayacağını savunarak, ''Biz, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile ele ele vererek, Türk dağcılığını dünyaya tanıtmak ve daha da ileriye taşımak istiyoruz. Umarız uzattığımız eli geri çevirmezler'' dedi.