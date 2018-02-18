Dağcılar, kış eğitimi için Muş'a geldi

Eser AYDIN/MUS, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu\'nun 131 üyesi, kış gelişimi eğitimi için Muş\'a gelerek Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde kamp kurdu. Dağcılara, hayati öneme sahip teorik ve pratik eğitim verilecek.

Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde 11 kişiden oluşan teknik heyetle birlikte kamp kuran 131 sporcu Alparslan Üniversitesi ve Kurtik Dağı Çavuş Tepe mevkiinde teorik ve pratik eğitim alacak. Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Mehmet Hakkı Uğur, eğitimlerde sporculara doğada ve hayatta kalma, kar altında neler yapılır, çığ felaketinden kurtulma, çığ nasıl geçilir ve düşerken neler yapılır gibi bilgiler verileceğini söyledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu\'nun vizyon ve misyonunu insanlara anlatmak ve insanları güvenli bir şekilde, dağa taşımak, tırmanışlara götürebilmek olduğunu vurgulayan Uğur, bu gibi bilgileri dağcıların dışında herkese anlatacaklarını açıkladı.

Dağcılık Federasyonun Kış Gelişimi Kamp Müdürü Mehmet Çağlayan ise, “Muş’a 131 sporcu ile birlikte 11 teknik heyet bulunmakta. Bir hafta boyunca eğitim faaliyetleri yürütülecek. Eğitim, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş Kurtik dağı Çavuş tepe mevkiinde gerçekleşecek. Sporcular burada teorik ve pratik eğitim alacak\" diye konuştu.

Eskişehir’den kampa katılan İrem Karam, Muş\'a ilk kez geldiğini ve dağcılığı çok sevdiğini söyledi. Eğitimler sayesinde bu sporu daha iyi yapacağına inandığını belirten Karam, \"Her şey çok güzel.. Kamplar sayesinde Türkiye\'de birçok ile gittim\" dedi.



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