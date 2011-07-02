-DAĞCILAR ERCİYES'TE BULUŞTU KAYSERİ (A.A) - 02.07.2011 - Kayseri'de Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Merkezi (HADAK) tarafından düzenlenen, ''17. Erciyes Zirve Tırmanışı ve Sütdonduran Kampı'', 20 ilden 450 dağcıyı bir araya getirdi. Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran bölgesindeki etkinlik, Boydak Dağ Evi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene eski bakanlardan Ersin Taranoğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaaddin Karaca, AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Kayseri Vali Yardımcısı Davut Haner, Hacılar Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Ahmet Herdem ile davetliler katıldı. Kanada'dan da 3 dağcının geldiği etkinlik çerçevesinde 20 ilden 450 dağcı, Sütdonduran Yaylası'nda kamp kurdu. Üç gün sürecek kamp süresince yaklaşık 150 dağcı Erciyes zirve tırmanışı yapacak. Diğer katılımcılar, yürüyüş yapacak ve doğayla başbaşa kalmanın keyfini yaşayacak. Kampa katılan UMKE ve acil afet durum ekipleri de, hem kamp faaliyetleri için önlem alacak hem de aldıkları dağcılık eğitimi kapsamında tatbikat yapmış olacaklar. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaaddin Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HADAK Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı'nın dağcılar ve doğaseverler için çok önemli ve dağcılığın tanıtılması konusunda etkili bir faaliyet olduğunu belirtti. Çok sayıda il ve kulüplerden dağcı ve doğaseverlerin etkinlik için Erciyes'e geldiğini ifade eden Karaca, ''Dağcılık Federasyonu'nun eğitim ve tırmanış faaliyetlerinin dışında bu tür şölen ve etkinliklerin sayısı da artıyor. Biz de federasyon olarak kulüplerin etkinliklerine destek olmaya çalışıyoruz'' dedi. AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de Erciyes'in şehre bu kadar yakın bir dağ olmasının Kayseri için büyük şans olduğunu ifade etti. Daha önce Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptığını hatırlatan Mahruki, dağcıların tanışması, kaynaşması ve dağcılık sporunun gelecek nesillere tanıtılması için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ise 17 yıldır temmuz ayının ilk haftasında bu etkinliği düzenlediklerini, konuklarını burada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. HADAK Başkanı ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem de organizasyonun bu yıl daha kapsamlı olduğunu, iki GSM şirketinin dağda baz istasyonu kurduğunu, katılımcı sayısının arttığını ve etkinliğin giderek profesyonelleştiğini söyledi. (