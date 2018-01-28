Dağcılar, 3 bin rakımlı Mor ve Şişol dağlarına yürüyüş düzenledi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinede, Cilo Trekking Spor Kulübü\'nün organizasyonuyla, 5 dagcı, 3 bin rakımlı Mor ve Şişol dağlarına trekking yürüyüşü düzenledi.

Yüksekova\'da Cilo Trekking Spor Kulübü organizasyonuyla, 5 kişiden oluşan dağcı ekibi, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Mor ve Şişol dağlarına trekking yürüyüşü düzenledi. Dağcılar, 14 kilometrelik yolu 5 saatte kat ederek, dağlara ulaştı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı yürüyüşte, Cilo Trekkin Spor Kulübü Başkanı Fikret Yaşar da eşlik etti.

Trekking yapılan bölgenin güvenli olduğunu belirten Yaşar, bu sporla ilgilenenleri ilçeye davet ederek, \"İlk başta ilçenin o kirli havasından kurtarmak için kırsal kesimde biraz terapi yapmak amacıyla yola çıkmıştık. Grubumuz oluşunca resmileştirmek istedik ve Cilo Trekking adında bir dernek kurduk. Sonra da derneğimizi spor kulübüne dönüştürdük. Amacımız, ilçenin yaşamına pozitif bir katkı sunmaktır. Hem fizyolojik olarak, hem de psikolojik olarak bizi terapi ediyor. Buradaki güvenlik sorunu nedeniyle Kaymakamlıktan resmi izin alarak bu tür etkinlikleri düzenleyebiliyoruz. Ama, trekking düzenlediğimiz bölgeler sıkıntılı bölgeler değil. İlçeye çok yakın olan yerlerdir. Bu tür etkinliklerimizi sınır bölgelerine de yapmak istiyoruz. Ancak güvenlik nedeniyle oralara etkinlik düzenleyemiyoruz\" dedi.

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