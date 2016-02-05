Dağa ‘PKK’ yazan 2 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli İlçesi’ndeki dağlık alana geçen yıl taşlarla yazılan Orman Genel Müdürlüğü’nün kısaltması ’OGM’ yazısını terör örgütünün kısaltması olan ’PKK’ yapan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kurşunlu Kaplıcaları Yolu üzerinde bulunan dağlık alana geçen yıl beyaza boyanan taşlarla Orman Genel Müdürlüğü’nün kısaltması ’OGM’ yazıldı.

Geçen 8 Ocak’ta bazı kişiler bu taşları kullanarak ’PKK’ yazdı. Köylülerin ihbarıyla güvenlik güçler inceleme yapıp, yazıyı oluşturan taşları dağıttı.

OGM yazısı yeniden yazılmadı, taşlar alandan kaldırıldı. Bunu yapanların yakalanması için çalışma başlatan polis, S.K (16) ve K.Ö.’yü (18) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.