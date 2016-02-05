T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağa ‘PKK’ yazan 2 kişi gözaltına alındı

Beyaz taşlarla 'PKK' yazan iki genç Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

05 Şubat 2016 10:39

Manisa’nın Salihli İlçesi’ndeki dağlık alana geçen yıl taşlarla yazılan Orman Genel Müdürlüğü’nün kısaltması ’OGM’ yazısını terör örgütünün kısaltması olan ’PKK’ yapan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kurşunlu Kaplıcaları Yolu üzerinde bulunan dağlık alana geçen yıl beyaza boyanan taşlarla Orman Genel Müdürlüğü’nün kısaltması ’OGM’ yazıldı.

Geçen 8 Ocak’ta bazı kişiler bu taşları kullanarak ’PKK’ yazdı. Köylülerin ihbarıyla güvenlik güçler inceleme yapıp, yazıyı oluşturan taşları dağıttı.

OGM yazısı yeniden yazılmadı, taşlar alandan kaldırıldı. Bunu yapanların yakalanması için çalışma başlatan polis, S.K (16) ve K.Ö.’yü (18) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

ETİKETLER

manisapkkgözaltıogm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24