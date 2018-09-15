Dağ koşucularının Dünya Şampiyonası kampı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- DAĞ koşularında Avrupa\'nın önde gelen takımlarından biri olan Türk milli takımı, 16 Eylül\'de Andorra\'da yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası\'na Erzurum Palandöken\'de hazırlandı.

Milli takım ekibi Palandöken Kayak Merkezi\'ndeki Palan Otel\'de kampa girdi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Yaylası\'nda kamp yapan sporcular, Andorra\'da yapılacak Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası\'na hazırlandı. Sabah ve öğleden sonra yoğun bir antrenman programı izleyen sporcuların hedefi, ülkeye madalya ile dönmek.

Dünya şampiyonasına 44 ülkenin katıldığını belirten Kamp Müdürü Fadıl Kara, \"Şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandık. İnşallah orada da gençlerimiz kürsü yapacaklar ve Türk bayrağımız dalgalandıracaklar. Kendilerine güveniyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Gençlerimiz hazır, sakat olan sporcumuz yok. Gerek masörlerimiz, gerek hocalarımız, ciddi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Yüksek rakımda antrenmanlar yaptık. Hedefimiz hem ferdi, hem de takım olarak dünya şampiyonu olmak\" diye konuştu.

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