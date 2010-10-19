-DAĞ KEÇİSİ BOYNUZLARIYLA ÖLDÜRDÜ SEATTLE (A.A) - 19.10.2010 - ABD'de Ulusal Olimpik Parkı'nda, bir dağ keçisi, yürüyüşe çıkan 63 yaşındaki kişiyi boynuzlarıyla öldürdü. Keçinin boynuzlarıyla ağır yaralanan Robert Boardman'ın daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, Boardman'ı yaraladıktan sonra üzerine çıkan ve yardım etmeye çalışan insanlara engel olan keçinin daha önce de saldırgan davranışlar gösterdiğini kaydetti. Önceki gün meydana gelen olayın ardından keçiyi bulan ve üzerindeki kan izlerini fark eden park muhafızlarının hayvanı öldürdüğü belirtildi. Parkın yetkilisi Barb Maynes, katil keçi ve diğer keçilerin son 4 yıldır izlendiğini, çünkü insanları takip edip, onlara yaklaştığını belirterek, ''Saldırgan davranışlar sergiliyordu. Ancak ortadan kaldırılmasını gerektirecek bir durum olmadı. Bu olay oldukça sıradışı. Parkta daha önce buna benzer bir olay olmamış. Bir trajedi'' dedi. Keçiye nekropsi yapıldığı, son derece garip ve anormal davranışlarının sebebinin bulunmaya çalışıldığı kaydedildi. Basında çıkan haberlere göre, Robert Boardman, eşi ve arkadaşı Pat Willits, yürüyüşe çıktıkları patikada öğle yemeği için mola verdikleri sırada saldırıya uğradı. Bordman, keçiden kurtulmaya çalışırken eşi ve arkadaşını yardım çağırmaları için gönderdi. Diğer yürüyüş yapan insanlar ve kurtarma görevlileri yardıma geldi, ancak keçinin, yerde yatan Boardman'ın üzerine çıkması üzerine yaklaşık bir saat boyunca Boardman'a yardım edilemedi. Taşlarla uzaklaştırılmaya, dikkati başka yöne çevrilmeye çalışılan keçinin nihayet Boardman'ın üzerinden inmesinin ardından yaralı adam helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Seattle'ın batısına 140 kilometre uzaklıktaki Port Angeles sakinlerinin, park içindeki keçi yolunu yürüyüş için sık sık kullandığı ifade edildi.