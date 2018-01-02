T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağ gezisinde ayakları kırılan üniversiteli genç 5 saat sonra kurtarıldı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde, 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ve dağlık bölgede düşerek ayağı kırılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Mazlum Akgün, 25 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saat sonra kurtar

02 Ocak 2018 01:44

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre İlçesi\'nde, 2 arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan ve dağlık bölgede düşerek ayağı kırılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Mazlum Akgün, 25 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından 5 saat sonra kurtarıldı. Akgün, sedye üzerinde yaklaşık 6 kilometrelik engebeli dağ yolundan indirilerek ambulansa taşındı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Spil Milli Parkı\'nın engebeli Sandıkkale Mevkii\'nde meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Mazlum Akgün, iki arkadaşı ile birlikte dağ gezisine çıktı. Akgün, Sandıkkale Mevki\'ndeki yüksek kayalardan birisinden dengesini kaybetmesi sonucu düşerek iki ayağını birden kırdı. Akgün\'ün arkadaşları durumu AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 25 kişilik arama kurtarma ekibi üç arkadaşı aramaya başladı. Yaklaşık beş saat süren araştırmanın sonucunda iki ayağı birden kırılan Mazlum Akgün ve iki arkadaşına ulaşıldı. 
İlk müdahalenin UMKE ekipleri tarafından yapılmasının ardından Mazlum Akgün, sedye üzerinde yaklaşık 6 kilometrelik engebeli dağ yolundan indirilerek ambulansa taşındı. Akgün ambulansla Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akgün\'ün durumunun iyi olduğu, sol bacağında ağır kırık, sağ bacağında ise hafif kırıklar olduğu belirtildi. Akgün\'ün arkadaşlarının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen yaptığı açıklamada, kendilerine ihbarın 15.48 sıralarında geldiği ve ihbarı alır almaz 25 kişilik arama kurtarma ekibi ile araştırmaya başladıklarını ifade ederek, \"Üç arkadaş her hafta bu bölgeye gezmeye çıkıyorlarmış. Bu hafta da her zaman gittikleri mevkiinin bir üstüne daha çıkmak istemişler. Ancak arkadaşlarından birisi yüksek kayalıklardan düşerek ayaklarını kırmış. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmasının ardından üç gencimize de sağ salim ulaştık. Ayakları kırılan arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Manisa Devlet Hastanesi\'nde gerekli müdahaleler yapılıyor\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSA YunusemreMazlum AkgünOlaySpil Milli ParkıSandıkkale MevkiiManisa Celal BayarAkgün Sandıkkale MevkiAkgünAFAD UMKEAKUTYaklaşıkUMKEManisa Devlet HastanesiBuradaManisaMüdürü BekirBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24