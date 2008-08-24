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Spor

Dağ bisikletinde bir Türk

Bilal Akgül, Türkiye'yi 32 yıl aradan sonra, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda temsil eden bir Türk bisikletçi oldu.

24 Ağustos 2008 03:00

Başta Balkan Şampiyonluğu olmak üzere Balkan ikinciliği, Türkiye Şampiyonlukları ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda derece elde eden Kocaeli Brisasporlu Bilal Akgül, 1976 Montreal Olimpiyatları’na katılan Erol Küçükbakırcı’dan Türkiye'yi 32 yıl aradan sonra, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda temsil etti. 25 yaşındaki Akgül, dünkü Dağ bisikleti yarışmasını 35. sırada tamamladı.

Akgül, uzun aradan sonra olimpiyatlara katılmanın Türk bisikleti adına önemli bir gelişme olduğunu, zor bir süreç olarak nitelendirdiği olimpiyatlarda yarıştığı için sevinçli olduğunu söyledi. ''Ülkem için çok çalıştım bu başarıyı elde ettim'' diyen Akgül, şöyle konuştu:
''Başarımda kulübümün büyük katkısı oldu. Bisiklet bireysel ve çok fazla katılım olduğu için zor bir spor, maddi ve manevi olarak güç isteyen bir branş. Bu sporu yapabilmem için gerekli olan teknik, güç ve dayanıklılığı kulübüm sağladı. Olimpiyatlardaki hedefim öncelikle ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmekti.''

Bisiklet sporunun özveri gerektirdiğini ifade eden Akgül, ekonomik nedenlerden dolayı zor şartlar altında antrenman yaptığını ve zor günler geçirdiğini, ancak hiçbir zaman pes etmediğini dile getirdi. Akgül, iki yıldır Brisaspor'da olduğunu, sporu profesyonelce yaptığını, kulübü olmasaydı sporculuk yaşantısının sona erebileceğini ve olimpiyatlara katılmasının hayalden öteye gitmeyeceğini sözlerine ekledi.

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