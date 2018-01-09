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DAEŞ üyesi oldukları gerekçesi ile 13 kişiye tutuklama

Yüksel KOÇ /İSTANBUL, (DHA) - SİLAHLI terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 13'ü tutuklandı

09 Ocak 2018 16:50

Yüksel KOÇ /İSTANBUL, (DHA) - SİLAHLI terör örgütü DAEŞ\'e karşı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 13\'ü tutuklandı. DAEŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 28 şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, sorguladığı 28 kişiden 8\'ini adli kontrol istemiyle, 20\'sini de tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.13 şüpheliyi, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklayan mahkeme, 15 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı. 

 

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