DAEŞ OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Silahlı terör örgütü DAEŞ\'e karşı yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişiden 13\'ü tutuklandı. DAEŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 28 şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, sorguladığı 28 kişiden 8\'ini adli kontrol istemiyle, 20\'sini de tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.13 şüpheliyi, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklayan mahkeme, 15 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bıraktı.