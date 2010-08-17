-DADAŞLAR DİYARINDA KAYMAK İÇİN 51 ÜLKE BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Erzurum'un evsahipliği yapacağı 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na 51. ülkenin başvuruda bulunmasıyla rekor sayıya ulaşıldı. Avusturya'nın Innsbruck kentinde, 2005 yılında gerçekleştirilen oyunlara 50 ülke katılmıştı. Erzurum'da, 27 Ocak-6 Şubat 2011 tarihleri arasında düzenlenecek oyunlar için 51. ülke de katılacağını Türkiye'ye bildirdi. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'na (FISU) 153 ülkenin üyeliği bulunuyor. Yetkililer, akreditasyonların bu yılın aralık ayına kadar süreceğini, katılacak ülke sayısında daha da artış beklediklerini ifade etti. Bu arada, 2007 yılında Torino'da, 1997 senesinde de Chonju-Muju kentindeki organizasyonda 48 ülke mücadele etmişti. Torino'ya 1638, 2009 yılında Harbin'de yapılan oyunlara 1545 ve Innsbruck'taki organizasyona da 1449 sporcuyla en fazla katılım gerçekleşmişti. Erzurum'a oyunlar döneminde sporcu ve yönetici olarak 3 bin kişinin gelmesi bekleniyor.