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Spor

Daçka, 2. galibiyetine Aliağa'yı yenerek ulaştı

Beko Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka Cooper Tires, Aliağa Petkim'i 71-62 yenerek, ligdeki 2. galibiyeti aldı.

31 Ocak 2010 02:00

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka Cooper Tires, Aliağa Petkim'i 71-62 yenerek, ligdeki 2. galibiyeti aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Cooper Tires, rakibine 5 dakikada sadece 2 sayı atma imkanı verirken, Douby ve Mujezinovic'in basketleriyle 5. dakikayı 11-2 önde geçti. İlk yarıda rakibine ribauntlarda da üstünlük kuran ev sahibi ekip, 7. dakikada farkı 10 sayıya (15-5) çıkardı. Bu dakikadan sonra iyi savunma yapan Aliağa Petkim, Hosley'in basketleriyle 8-1'lik bir seri yakalayıp, periyotun bitimine 1 dakika 32 saniye kala farkı 3 sayıya (16-13) indirdi. Ancak Darüşşafaka Cooper Tires, 1. periyotu 18-13 önde kapadı.

İkinci periyotta Mc Clinton ve Hosley'in sayılarıyla farkı kapatan Aliağa Petkim, devrenin bitimine 2 dakika 33 saniye kala Mc Clinton'un basketiyle 25-24 öne geçti. Darüşşafaka Cooper Tires, Mujezinovic'in sayılarıyla tekrar öne geçti ve maçın ilk yarısını 30-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ev sahibi ekip, Polat'ıne dışardan, Douby ve Davitson'ın ise içerden bulduğu basketlerle farkı yeniden açmaya başladı. Darüşşafaka Cooper Tires, Mujezinovic'in bulduğu basketle 3. periyotun bitimine 1 dakika 38 saniye kala farkı 12 sayıya (54-42) çıkardı ve son periyota da 56-46 önde girdi.

Son periyotta Mc Clinton ile etkili olan Aliağa Petkim 38. dakikada bu oyuncunun attığı 3 sayılık basketle farkı 1 sayıya (63-62) indirdi. Ancak kalan 2 dakikada konuk ekip sayı atamazken, Douby ve Can'ın basketleriyle Darüşşafaka Cooper Tires, maçtan 71-62 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, ribauntlarda da rakibine 50-35'lik bir üstünlük kurdu.

Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Cooper Tires, bu galibiyetle ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

DARÜŞŞAFAKA COOPER TİRES: 71 - ALİAĞA PETKİM: 62

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Engin Kennerman xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx

Darüşşafaka Cooper Tires: Douby xxx 26, Cevat x, Polat xxx 15, Mujezinovic xxx 12, Davitson xxx 14, Can xx 2, Bora x 2, Melih x, Orhan x, Uluğ x, Burak x

Aliağa Petkim: Mc Clinton xxx 19, Reha x 3, Ceyhun xx 6, Hosley xx 13, Vukosavljevic xxx 16, İsmail x, Fahri x, Emre x, Hazer x 2, Berkay x 1, Mustafa x 2

5 Faulle Çıkan: 35.16 Cevat (Darüşşafaka Cooper Tires)

1. Periyot: 18-13
Devre: 30-29
3. Periyot: 56-46

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