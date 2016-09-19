"Dabık’ta ABD ve Türkiye iş birliği yapacak"

ABD öncülüğündeki koalisyon savaş uçaklarının Suriye askerlerini vurmasının ardından IŞİD'e karşı oluşan ortak zemin belirsizliğe sürüklenirken, IŞİD'in 'kutsal savaşın yaşanacağını' savunduğu Dabık'ta ABD ile Türkiye'nin iş birliği yapacağı iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan haberde, " Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, ABD Savunma Bakanı Ash Carter ile Londra’da yaptığı görüşmede TSK ve ABD özel kuvvetlerinin bölgede birlikte çalışması kararlaştırıldı. Bu görüşmenin ardından da 16 Eylül günü Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Hırvatistan’da görüştü. Aynı gün ABD askerleri bölgeye girdi. Akar, Dunford ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde ise Ankara’da ağırladığı Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile kapsamlı koordinasyon üzerinde mutabakata varmıştı. Fırat Kalkanı’nda Mınbiç ve Bab’a yapılacak operasyon beklenirken, ABD’nin ise odağında IŞİD için kutsal olan büyük savaşların yaşanacağına inandığı Dabık var. Dunford’ın sözcüsüne göre Akar ile Dunford’ın görüşmesinde IŞİD’e karşı mücadelenin devamı ele alındı" ifadesine yer verildi.

Duygu Güvenç'in imzasıyla yayımlanan (19 Eylül 2016) haberi şöyle:

ABD’nin Suriye askerlerini vurmasının ardından Suriye’deki ateşkes ve IŞİD’e karşı oluşan ortak zemin belirsizliğe sürüklenirken, Çobanbey’e ABD askerlerinin girişine kapıyı iki özel görüşme açtı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, ABD Savunma Bakanı Ash Carter ile Londra’da yaptığı görüşmede TSK ve ABD özel kuvvetlerinin bölgede birlikte çalışması kararlaştırıldı. Bu görüşmenin ardından da 16 Eylül günü Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Hırvatistan’da görüştü. Aynı gün ABD askerleri bölgeye girdi. Akar, Dunford ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde ise Ankara’da ağırladığı Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile kapsamlı koordinasyon üzerinde mutabakata varmıştı. Fırat Kalkanı’nda Mınbiç ve Bab’a yapılacak operasyon beklenirken, ABD’nin ise odağında IŞİD için kutsal olan büyük savaşların yaşanacağına inandığı Dabık var. Dunford’ın sözcüsüne göre Akar ile Dunford’ın görüşmesinde IŞİD’e karşı mücadelenin devamı ele alındı. Türk basınının yazdığının aksine Pentagon, Rai olarak da bilinen Çobanbey’e özel kuvvetlere ait 40 ABD askerinin girdiğini açıkladı. Hedefin Türk ordusu ile birlikte Dabık olduğu belirtildi.

TSK süpürüyor

ABD’li yetkiliye göre TSK, Suriye sınırından doğudaki Dabık’e doğru IŞİD’i süpürürken, ABD askerleri de bu operasyona yardımcı olacak. ABD askerlerinin Çobanbey’e yine ABD’nin desteklediği 51. Tugay öncülüğünde girdiği belirtildi. 51. Tugay’ın, Rai bölgesinde güçlü olduğunu belirten bölgeden kaynaklar da, ABD askerlerinin ÖSO tarafından protesto edilmesinde YPG’ye verilen desteğin ve eşzamanlı olarak YPG bayraklarının Tel Abyad’a çekilmesinin etkili olduğunu belirtti. Kaynaklar, ABD askerlerinin bölgeden ayrılmasının kendisini İslamcı olarak tanımlayan Ahrar Al Şarkiye’nin operasyonlara katılmayacağını açıklaması ile ilgili olmadığını belirtti.

Muhalif kaynaklar Al Şarkiye’nin önceliğinin IŞİD’e karşı savaş olduğunu vurgularken “Onlar için ÖSO içerisindeki gruplar ya da Nusra gibi gruplar arasında fark yok. Kısa süre önce uluslararası koalisyon Güney Halep’te bir bölgeyi bombaladı. Bombalamada ölenlerden çoğu adını Fetih el Şam olarak değiştiren Nusracıydı. Bu operasyonlarda ölenlerden 3’ü Al Şarkiya’nın komutanlarının kuzenleriydi. Dolayısıyla onlar için kuzenlerini ABD öldürdü” yorumunu yaptı. Kaynaklar, bölgede ÖSO içerisinde bölünme olduğu iddialarının aksine Türkiye’nin öncülüğünde ABD askerlerinin bölgeye girişinde uzlaşıldığını belirtti.

Bayrakları ABD askeri astı iddiası

Şanlıurfa’nın Akçakele ilçesinin karşısında bulunan PYD kontrolündeki Telebyad’ın Minbatih Mahallesi’nde bulunan bazı evlerin çatısı ile gümrük binasına 4 gün önce ABD bayraklarının asılmasının fotoğrafları ortaya çıktı. Akçakale’den görülen bu bayraklardan 3’ü, gelen tepkiler üzerine önceki gün indirilirken, gümrük binasındaki bayrağa dokunulmadı. Kamuoyunda tepkiye yol açan ABD bayraklarının Telabyad’daki bazı evlerin çatısına dikilme anının ise fotoğrafları çekilerek sosyal medya sitelerinde paylaşıldığı görüldü. Bu paylaşımlarda, ABD bayraklarının PYD üyeleri tarafından değil bölgede bulunan Amerikan özel kuvvetler askerleri tarafından asıldığı öne sürüldü.

Belirsizlik yaşanıyor

Rusya-Türkiye mutabakatının, ABD’nin Suriye askerlerini vurmasından nasıl etkileneceği belirsizliğini korurken, kaynaklar “Eğer ABD Suriyeli askerleri vurmasaydı zaten ateşkes çerçevesinde Ortak Uygulama Merkezi (JIC) ile ABD-Rusya arasında daha kapsamlı bir askeri işbirliği başlayacaktı. Ama bu süreç artık zor” yorumunu yaptı. Süreçten Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunun nasıl etkileneceği konusunda ise Rus kaynaklar yorum yapmaktan kaçındı. Rus Genelkurmay Başkanı’nın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun artırılması kararlaştırılmıştı. Rusya’nın özellikle operasyonlara yönelik istihbarat işbirliğinde ısrarcı olduğu öğrenildi.