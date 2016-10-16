Dabık IŞİD'den geri alındı

Londra merkezli Suriye Gözlemevi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakların hava desteğiyle IŞİD milislerinin çekildiği Dabık'ın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Suriye Gözlemevi, operasyon çerçevesinde Suriye'nin kuzeyindeki Soran beldesinin de IŞİD'den temizlendiğini duyurdu.

IŞİD'in bir yayın organına adını veren Dabık, askeri açıdan çok önemli bir yere sahip olmasa da örgüt için sembolik öneme sahip. Örgüt, Dabık'ta "Müslüman olmadığına inandığı güçlerle" yapacağı savaşla "kıyametin" başlayacağına inanıyor. Suriye Gözlemevi twitter hasabı üzerinden bölgeden çeşitli fotoğraflar paylaştı.

IŞİD'lilerin bölgeyi büyük oranda terk ettiğini duyururken, Anadolu Ajansı tam kontrol için Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki ÖSO'nun içeride tuzaklanmış çok sayıdaki mayın ve el yapımı patlayıcıları temizlemesi, Dabık'ın kuzey batısında cep içinde kalan ve IŞİD'in elinde olan 4 yerleşim yerini de kontrol etmesi gerektiğini haber verdi.

ÖSO mensuplarının IŞİD militanların Dabık'ı terk ederken geride bıraktıkları patlayıcı ve mayınları temizleme faaliyetlerini sürdürdüğü haber veriliyor. Cumartesi günkü çatışmalarda da 9 Suriyeli direnişçinin öldüğü ve 28'inin yaralandığı duyurulmuştu.

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dpa/DW, MK/BÖ