'D' harfini yazamadı diye öğrencisini döven öğretmen gözaltına alındı!

Adana’da "D" harfini yazamayınca öğretmeni tarafından darp edilen öğrenci, "Öğretmen beni tahtaya kaldırdı, ’yazıyı yaz’ dedi yazamayınca beni dövdü, canım yandı" dedi. Baba, çocuğunu döven öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Darp eden öğretmen Hacı A., gözaltına alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahalesi’ndeki Şakirpaşa İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Hacı A. tahtaya kaldırdığı öğrencisi Salih G.’ye ’D’ harfinin nasıl yazıldığını gösterip daha sonra da öğrenciden kendisinin yazmasını istedi. Ancak öğrenci yazamayınca bu kez öğretmen öğrencinin elinden tutup birlikte yazdı. Daha sonra tekrar harfi yazmasını istedi. Öğrenci yazamayınca öğretmen sinirlenerek çocuğun ensesine iki tokat atıp ona bağırıp çağırmaya başladı. Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine ’D’ harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, buna rağmen harfi yazamayan erkek öğrenciyi, kazağından tutup, savurarak sırasına gönderdi.

Bunlar yaşanırken, o sırada çocuğu okula alışamadığı için öğretmen tarafından sınıfa alınan bir veli ise cep telefonu kamerasıyla öğretmen şiddetini saniye saniye görüntüledi.

Çocuk ailesine söylemedi, aile televizyonlardan öğrendim

Dayak yiyen çocuk dersleri bitince evine gitti. Ancak okulda yaşadıklarını ne berberlik yapan babası Mehmet G.’ye (36) ne de 3 aylık hamile ev hanımı annesi Hamdiye G.’ye anlattı. Ancak bir süre sonra cep telefonu ile görüntüyü çeken veli görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca öğretmenin hareketi ünlülerin de aralarında bulunduğu çoğu kişiden tepki çekti. Bu tepkiler üzerine Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görüntüleri inceleyip idari soruşturma başlatarak öğretmeni görevden uzaklaştırdı. Bu durum basın mensupları tarafından haber yapılınca çocuklarının öğretmen tarafından darp edildiğini öğrenen aile ise şok oldu. Dükkanında müşterisini tıraş ederken oğlunun dayak yediğini öğrenen baba hemen çocuğunu okuldan alıp Şakirpaşa Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Salih G. 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne babasıyla gidip psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

"Yazamadım diye beni dövdü"

7 yaşındaki Salih G. ise yaşadığı olayın hala şokunda olduğu için çok fazla konuşamazken, "Öğretmenim beni tahtaya kaldırdı ’şu yazıyı yaz’ dedi yazamadım iki defa kafama vurdu ve beni itti. O an canım yandı" dedi.

Anne Hamdiye G. ise oğlunun öğretmen tarafından dövüldüğünden haberi olmadığını anlatarak, "Oğlum 1 haftadır zaten hasta ama okula gönderiyoruz çünkü bir şeyler öğrenebilmesi için dayak yesin diye değil. O kadar cani, o kadar vicdansız mı bu öğretmen bence normal bir insan değil. Bütün annelere sesleniyorum çocuklarına sahip çıksınlar bu öğretmen psikopat biridir. Affedilmesini istemiyorum gerekirse öğretmenlikten bile alsınlar o kadar kinliyim ona. Yazık yani annenin, babanın kıyamadığına nasıl bir başkası kıyabilir" diye tepki gösterdi.

"Ben artık oğlumu göndermek istemiyorum"

Oğlunun öğretmen tarafından dövüldüğünü öğrenince şok olduğunu anlatan baba Mehmet G. şöyle devam etti:

"Ben çalışıyordum dükkanda çocuk şubeden beni aradılar dediler ki oğlunuzu darp etmişler o an şok oldum. Tıraş ettiğim müşterinin saçını, sakalını bozdum elim ayağım tutmadı. Biz çocuğumuzu okula gönderiyoruz ki okusun adam olsun devletine, milletine saygılı bir insan olsun. Bu öğretmen neden böyle bir şey yaptı. Bir ’d’ harfi yazamadığı için darp etmiş. Bu çocuk okula başlayalı daha 20 gün oldu bu çocuktan ne bekliyorsun ki hocam. Biz şok olduk öğretmenden şikayetçiyiz bir an önce yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Maddi, manevi şikayetçiyiz çocuğumuzu darp etmeye hakkı yok. Ben aç, susuz kalıyorum çocuğumu okula yollayabilmek için ama darp edildikten sonra okula göndermek istemiyorum."

Dayakçı öğretmen gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve basında yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen Hacı A., ‘Çocuğa karşı kasten yaralama’ suçundan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli öğretmenin, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.