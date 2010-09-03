-(D) GRUBU'NU LİTVANYA LİDER TAMAMLADI İZMİR (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan (D) Grubu'nu Litvanya lider tamamladı. Halkapınar Spor Salonu'nda (D) Grubu'nun son gününde İspanya, Kanada'yı 89-67 yenerken, ikinci maçta Litvanya, Lübnan'ı 84-66 mağlup etti. Günün son maçında ise Yeni Zelanda, Fransa'yı 82-70'lik skorla geçti. Litvanya'nın lider tamamladığı grupta, İspanya ikinci, Yeni Zelanda üçüncü, Fransa ise dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından eleme turunda Türkiye, Fransa ile eşleşirken Yeni Zelanda, Rusya ile İspanya Yunanistan'la, Litvanya da Çin'le eşleşti. Grupta oluşan son puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1.Litvanya 5 5 0 391 341 10 2.İspanya 5 3 2 420 356 8 3.Yeni Zelanda 5 3 2 424 400 8 4.Fransa 5 3 2 351 339 8 5.Lübnan 5 1 4 339 440 6 6.Kanada 5 0 5 330 379 5