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Spor

(D) GRUBU'NU LİTVANYA LİDER TAMAMLADI İZMİR (A.A)

03 Eylül 2010 02:44

-(D) GRUBU'NU LİTVANYA LİDER TAMAMLADI İZMİR (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan (D) Grubu'nu Litvanya lider tamamladı.  Halkapınar Spor Salonu'nda (D) Grubu'nun son gününde İspanya, Kanada'yı 89-67 yenerken, ikinci maçta Litvanya, Lübnan'ı 84-66 mağlup etti. Günün son maçında ise Yeni Zelanda, Fransa'yı 82-70'lik skorla geçti. Litvanya'nın lider tamamladığı grupta, İspanya ikinci, Yeni Zelanda üçüncü, Fransa ise dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından eleme turunda Türkiye, Fransa ile eşleşirken Yeni Zelanda, Rusya ile İspanya Yunanistan'la, Litvanya da Çin'le eşleşti. Grupta oluşan son puan durumu şöyle:  TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1.Litvanya                          5     5     0     391     341   10 2.İspanya                           5     3     2     420     356    8 3.Yeni Zelanda                      5     3     2     424     400    8 4.Fransa                            5     3     2     351     339    8 5.Lübnan                            5     1     4     339     440    6 6.Kanada                            5     0     5     330     379    5

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