-(D) GRUBU'NDA FRANSA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan üçüncü gün maçları sonunda (D) Grubu'nda Fransa liderliğini sürdürdü. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Yeni Zelanda, Lübnan'ı 108-76 yenerken, ikinci maçta Fransa, Kanada'yı 68-63 mağlup etti. Günün son müsabakasında ise Litvanya, İspanya'yı 76-73'lük skorla geçti. Son şampiyon İspanya'nın 3. maçlar sonunda 2. mağlubiyetini aldığı (D) Grubu'nda yarının maç programı şöyle: 16.00: Kanada-Yeni Zelanda 18.30: Lübnan-İspanya 21.00: Litvanya-Fransa