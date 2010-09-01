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Spor

(D) GRUBU'NDA FRANSA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İZMİR (A.A)

01 Eylül 2010 02:51

-(D) GRUBU'NDA FRANSA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan üçüncü gün maçları sonunda (D) Grubu'nda Fransa liderliğini sürdürdü. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Yeni Zelanda, Lübnan'ı 108-76 yenerken, ikinci maçta Fransa, Kanada'yı 68-63 mağlup etti.  Günün son müsabakasında ise Litvanya, İspanya'yı 76-73'lük skorla geçti. Son şampiyon İspanya'nın 3. maçlar sonunda 2. mağlubiyetini aldığı (D) Grubu'nda yarının maç programı şöyle: 16.00: Kanada-Yeni Zelanda 18.30: Lübnan-İspanya 21.00: Litvanya-Fransa

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