-(D) GRUBU'NDA FRANSA AVERAJLA LİDER İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan ikinci gün maçları sonunda, (D) Grubu'nda Fransa averajla liderliğe yükseldi. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Litvanya, Kanada'yı 70-68 yenerken, ikinci maçta Fransa, Lübnan'ı 86-59 mağlup etti. Günün son müsabakasında ise İspanya, Yeni Zelanda'yı 101-84'lük skorla geçti. Yarın maç yapılmayacak (D) Grubu'nda 31 Ağustos Salı gününün programı şöyle: 16.00: Yeni Zelanda-Lübnan 18.30: Fransa-Kanada 21.00: İspanya-Litvanya Grupta ikinci maçların ardından Fransa, averajla ilk sırada yer alırken, oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1.Fransa 2 2 0 158 125 4 2.Litvanya 2 2 0 162 147 4 3.İspanya 2 1 1 167 156 3 4.Lübnan 2 1 1 140 157 3 5.Kanada 2 0 2 139 151 2 6.Yeni Zelanda 2 0 2 163 193 2