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Spor

(D) GRUBU'NDA FRANSA AVERAJLA LİDER İZMİR (A.A)

30 Ağustos 2010 01:57

-(D) GRUBU'NDA FRANSA AVERAJLA LİDER İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan ikinci gün maçları sonunda, (D) Grubu'nda Fransa averajla liderliğe yükseldi. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Litvanya, Kanada'yı 70-68 yenerken, ikinci maçta Fransa, Lübnan'ı 86-59 mağlup etti.  Günün son müsabakasında ise İspanya, Yeni Zelanda'yı 101-84'lük skorla geçti.  Yarın maç yapılmayacak (D) Grubu'nda 31 Ağustos Salı gününün programı şöyle: 16.00: Yeni Zelanda-Lübnan 18.30: Fransa-Kanada 21.00: İspanya-Litvanya Grupta ikinci maçların ardından Fransa, averajla ilk sırada yer alırken, oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1.Fransa                            2     2     0     158     125    4 2.Litvanya                          2     2     0     162     147    4 3.İspanya                           2     1     1     167     156    3 4.Lübnan                            2     1     1     140     157    3 5.Kanada                            2     0     2     139     151    2 6.Yeni Zelanda                      2     0     2     163     193    2

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