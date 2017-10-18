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D-8 Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanacak

İSTANBUL,(DHA) D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle yarın  ve  Cuma günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

18 Ekim 2017 17:27


İSTANBUL,(DHA) D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle yarın  ve  Cuma günü İstanbul\'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada,  İstanbul\'da gerçekleştirilecek olan D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 19.10.2017 günü saat 07.00\'den 20.10.2017 günü etkinlik bitimine kadar İstanbul\'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Mete Kavşağı-Adil Baba Kavşağı arası Taşkışla Tünel,
- Bayıldım Altbaş-Adil Baba Kavşağı arası Küçükçiftlik Caddesi,
- Mim Kemal Öke Caddesi (Vali Konağı Caddesinden Adil Baba Kavşağına kadar)

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