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D-8 ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

Dışişleri Bakanlığı, 2006 yılında imzalanan D-8 tercihli ticaret anlaşmasının onay işlemlerini tamamlayan İran, Malezya, Nijerya ve Türkiye arasında 25 Ağustos tarihinde y&uum

20 Eylül 2011 03:00

T24 -  Dışişleri Bakanlığı, 2006 yılında imzalanan D-8 tercihli ticaret anlaşmasının onay işlemlerini tamamlayan İran, Malezya, Nijerya ve Türkiye arasında 25 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Türkiye'nin girişimleriyle 1997'de kurulan ve üye ülkeleri arasında Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş ve Malezya, Endonezya, Mısır ve  Nijerya'nın bulunduğu D-8 bünyesinde ticaretin serbestleştirilmesi için 2006 Bali zirvesinde bir tercihli ticaret anlaşması imzalandığını duyuran  Dışişleri Bakanlığı, "Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA) onay işlemlerini tamamlayan İran, Malezya, Nijerya ve Türkiye arasında 25 Ağustos 2011  tarihinde yürürlüğe girmiştir" açıklamasında bulundu.

D-8'in temel amacının üye ülkelerin ticari ilişkilerinde yeni iş imkanları yaratmak olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı  açıklamasında, "Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi yukarıda ifade edilen hedefe ulaşılmasına önemli katkıda bulunacak ve D-8  çerçevesindeki işbirliğinde bir dönüm noktası oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.



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