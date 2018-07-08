 D-100'Ü KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME KAZA (1)

*Küçükçekmece\'deki kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Görüntü Dökümü:

-İBB kamerasından olay yeri

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