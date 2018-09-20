D-100'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI : 2 YARALI (1)

Haber/Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kadıköy D-100 karayolunda bir otomobil takla attı. Kazada araçta sıkışan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza saat 09.30 sıralarında Harem istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında iki şerit trafiğe kapatılanca trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-İBB KAMERASI

-Takla atan araç

-Kurtarma çalışması

-Detaylar