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D-100'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI : 2 YARALI (1)

  Haber/Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Kadıköy D-100 karayolunda bir otomobil takla attı

20 Eylül 2018 12:46

 

Haber/Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Kadıköy D-100 karayolunda bir otomobil takla attı. Kazada araçta sıkışan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza saat 09.30 sıralarında  Harem istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sırasında iki şerit trafiğe kapatılanca trafik yoğunluğu oluştu. 

Görüntü Dökümü:
-İBB KAMERASI
-Takla atan araç
-Kurtarma çalışması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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