D-100'de kamyonet devrildi (geniş haber)

Hakan KAYA-Özgür EREN /İSTANBU,(DHA) D100 Karayolu Çağlayan Mevkii Ankara İstikameti\'nde yan yolda seyir halindeki meyve yüklü kamyonet devrildi. Bir otomobille çarpışan meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yol kapandı.

Kaza D-100 Karayolu Çağlayan mevkii Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sevinçer\'in kullandığı sebze ve meyve yüklü kamyonet bir otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazada yola saçılan meyve ve sebzelerin sağlam olanları yoldan toplanıp kasalara konurken, ezilenler temizlik işçileri tarafından yoldan kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)