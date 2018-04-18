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D-100'de drone ile trafik denetimi

İhsan YALÇIN - Ali AKSOYER -  Harun UYANIK / İstanbul,(DHA) İSTANBUL'DA drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi

18 Nisan 2018 19:51

İhsan YALÇIN - Ali AKSOYER -  Harun UYANIK / İstanbul,(DHA)
İSTANBUL\'DA drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. 
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bugün D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde denetim yaptı. Ekipler kontrollerde drone da kullandı. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile emniyet şeridi ve taralı alan ihlali yapan, ani şerit değiştirerek ilerleyen sürücüler tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Kurallara uymayan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Kontroller yaklaşık 2 saat sürdü. 

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