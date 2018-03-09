D-100'de beton mikseri devrildi: 1 kişi yaralandı, trafik felç oldu 



İstanbul DHA - D-100 KARAYOLU Kartal mevkiinde beton mikseri devrildi.

Kaza Kartal D-100 Karayolu Edirne İstikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 34 VS 0161 plakalı beton mikseri Cevizli köprüsü istikametine döndüğü anda virajı alamayarak devrildi. Kazada Deniz hafif şekilde yaralanırken, D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Deniz hastaneye kaldırıldı. Trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine çağırılan vinçle dolu beton mikseri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Trafik normale dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)